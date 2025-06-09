زاخاروفا تسخر من زيلينسكي.. يتوسل العالم للحصول على السلاح

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، بأن ما تمر به أوكرانيا من ظروف يعد صعبا ، حيث يتوسل رئيسها فلاديمير زيلينسكي، إلى الغرب لنجدته.

وذكرت أنه يريد من الغرب الحصول على صواريخ ليزيد عدد قتلى قواته من دون أن يكلف نفسه عناء استرجاع جثثهم حتى.

وقالت زاخاروفا ، عبر منشور في قناتها على تلجرام": "زيلينسكي اشتكى مجددا، خلال أحد لقاءاته، من أن الولايات المتحدة حوّلت 20 ألف صاروخ كانت مخصصة لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط".

وذكّرت زاخاروفا، بأن نظام كييف رفض تسلم جثث 6 آلاف من قتلاه، لسبب ما، ورغم ذلك، "لا يزال يطالب بالمزيد من الصواريخ، فقط لزيادة عدد الضحايا ومرة أخرى.. لن يكلف نفسه عناء استرجاع جثثهم".

وكان زيلينسكي، قد اشتكى خلال مقابلة مع شبكة "ABC News" الأمريكية، من أن الولايات المتحدة نقلت 20 ألف صاروخ مخصص لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط، مشيرا لى أن هذه الشحنات التي تتضمن الصواريخ تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وبدأت روسيا بدأت في 6 يونيو الجاري تنفيذ مبادرة تسليم أوكرانيا أكثر من 6 آلاف جثة، وتبادل الجرحى والأسرى المرضى بأمراض خطيرة، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الجانب الأوكراني خلال مفاوضات إسطنبول.