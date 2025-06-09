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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعد أبو شريعة.. من هو القائد المقاوم الذي اغتالته إسرائيل في غزة؟

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

خرجت "حركة المجاهدين" من حركة "فتح" وكان جناحها العسكري ‏يُعرَف سابقا باسم “لواء جهاد العمارين” ومؤخرًا أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد "حركة المجاهدين" أسعد أبو شريعة ‏في عملية مشتركة مع “الشاباك”.

من هو الأمين العام لـ"حركة المجاهدين"؟

استشهد أسعد أبو شريعة  مع أخيه والعشرات ‏من عائلتيهما "بعد اغتيالهما من قبل القوات الإسرائيلية في قصف ‏استهدف حي الصبرة في قطاع غزة السبت"، بحسب بيان لحماس. 

ونعت ‏الحركة أبو شريعة، وتوعّدت بالرد "القوي" على عملية اغتياله.‏

وقبل حرب غزة وهجوم 7 أكتوبر، قُتل 5 أشقاء لأبو ‏شريعة، بينما قتل في حرب غزة أكثر من 150 فردا من عائلته منهم ‏زوجته وأبناؤه وإخوانه وأخواته وأبناؤهم وأعمامه وأبناؤهم، وفق ما ‏كشفت حماس.‏

5محاولات اغتيال

وحاولت إسرائيل سابقا استهداف أبو شريعة، إذ تعرّض إلى أكثر من 5 ‏محاولات اغتيال، كان أبرزها عام 2008، حين أصيب بجروح بالغة في ‏قصف جوي.‏

حركة المجاهدين

وُلِد أبو شريعة في حي الصبرة - حيث اغتيل - في فبراير عام ‏‏1977 لعائلة لاجئة من مدينة بئر السبع عام 1948، والتي تبعد عن ‏قطاع غزة نحو 70 كيلومتراً.‏

 حصل على البكالوريوس في القانون من ‏جامعة الأزهر في غزة، وعمل في القضاء والنيابة في القطاع عدة ‏سنوات.

مع انتفاضة الأقصى عام 2000، أسس أبو شريعة مع شقيقه الأكبر عمر ‏أبو شريعة وشخصيات أخرى، كتيبة عسكرية حملت اسم "المجاهدين"، ‏قبل أن تصبح لاحقا "كتائب المجاهدين".‏

التجسس على الاحتلال

وبعد مقتل شقيقه عمر عام 2007، تولى أسعد قيادة التنظيم، الذي بات ‏يُعرف باسم "حركة المجاهدين الفلسطينية" وذراعها العسكرية "كتائب ‏المجاهدين"، وأعاد بناء التنظيم وتوسيعه ليشمل مناطق في الضفة ‏الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل.‏

قام بتأسيس وحدة عُرفت باسم "وحدة داهم"، حيث ‏قام بالتنسيق مع أحد الأسرى من الداخل الفلسطيني، وهو شحادة أبو ‏القيعان، بتجنيده في صفوف الجيش الإسرائيلي، والذي عمل على جمع ‏معلومات استخباراتية، وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية.

تبرير الاحتلال للقتل والاغتيال

زعم الجيش الإسرائيلي أن عملية استهداف أبو شريعة جاءت انتقاما ‏لإقدامه على قتل عائلة "بيباس" الإسرائيلية، ولأنه أحد المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، والمقاومة.


 

أسعد أبو شريعة غزة حركة المجاهدين فتح لواء جهاد العمارين اغتيال قائد حركة المجاهدين الشاباك

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