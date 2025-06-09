إسبانيا تستدعي دبلوماسيا إسرائيليا بسبب احتجاز السفينة مادلين

أقدمت وزارة الخارجية الإسبانية على استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد احتجاجا على اعتراض السفينة مادلين والتوعد الإسرائيلي لطاقمها.

كانت السفينة مادلين في طريقها لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حسب وكالة رويترز وذلك منذ 100 يوم.

حملت السفينة مادلين نشطاء ومواد تموينية، كما كانت تتجه لكسر حصار قطاع غزة، وترفع العلم البريطاني، ويديرها ائتلاف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن البحرية وجهت القارب لتغيير مساره عندما اقترب من منطقة وصفتها بالمحظورة، وأن القارب يسحب باتجاه السواحل الإسرائيلية، وأنه من المتوقع أن يعود الركاب إلى بلدانهم.

فرانشيسكا ألبانيز

في وقت سابق، قالت المقررة الأممية المختصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، عبر منصة إكس إن خمسة زوارق إسرائيلية سريعة أحاطت بالسفينة.

وأضافت أنها على تواصل مع من هم على متن السفينة حيث يُصدر القبطان تعليمات للفريق بالهدوء والجلوس، مع جوازات سفرهم وسترات النجاة، معقبة: أسمعهم يتحدثون مع جنود إسرائيليين وأنا أكتب... يُخبرونهم أنهم يحملون مساعدات إنسانية وأنهم سيغادرون بسلام.