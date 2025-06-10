فلسطين للأمن القومي: مشاورات نتنياهو الطارئة تعكس تخبط قرارات إسرائيل

أكد اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي والخبير في الشئون الإسرائيلية، أن المشاورات الأمنية الطارئة التي دعا إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب مكالمته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تعكس حالة من "التخبط في القرار الإسرائيلي".





وأضاف الشروف، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن "الحكومة الإسرائيلية تميل إلى التصعيد، لكنها مكبّلة بقرار أمريكي يمنعها من الذهاب نحو مواجهة مباشرة مع إيران، التي ستردّ بقوة إذا ما استُهدفت، وهو ما قد يقود إلى نتائج كارثية على إسرائيل والمنطقة بأكملها".



وأوضح الخبير في الشئون الإسرائيلية أن إيران تدرك أن أي تهاون في الرد قد يهدد بقاء النظام، ولهذا فإن أي مواجهة ستكون مكلفة جدًا. "إسرائيل تعلم أن مغامرة كهذه قد تنقلب ضدها"، على حد تعبيره.



وشدد اللواء الشروف على أن "ضرب إيران ليس خطوة سهلة"، مؤكدًا أن تل أبيب لا تستطيع تنفيذ مثل هذا الهجوم بمفردها دون غطاء أمريكي وأوروبي. وحذر من أن "الهجوم على إيران سيقابله رد قاسٍ قد يُلحق خسائر كبيرة بإسرائيل، ويفجّر موجات هجرة معاكسة".