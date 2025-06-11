الفخراني: "الملك لير" فرصة لتذوق العربية الفصحى وأجيال جديدة تستمتع بها

أكد الفنان يحيى الفخراني أن مسرحيته "الملك لير" تمثل فرصة فريدة للجمهور لتذوق النص باللغة العربية الفصحى.

وأشار الفخراني إلى أنه لاحظ في عروض سابقة استمتاع الأطفال، حتى في عمر الثامنة، بهذا العمل الكلاسيكي.



وأضاف الفخراني خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال على خشبة المسرح القومي في برنامج مساء دي أم سي أن العرض الجديد للمسرحية هذا العام سيشهد مشاركة فنانين جدد، مؤكدا على حرص العمل على جعل اللغة العربية الفصحى سهلة ومتاحة للممثلين.





وأوضح الفخراني أن الممارسة تجعل اللغة العربية الفصحى سهلة على الفنان، بحيث يصبح التحدث بها وكأنه يتحدث باللغة العامية.

وشدد على أن اللغة العربية "ممتعة جدا وثرية للغاية"، وأنها تمثل "أقصر الطرق من أجل الإيضاح".



وأشار الفخراني إلى أن العمل يتضمن ترجمات متميزة لـ"الملك لير" من قِبل الأديبة الراحلة الدكتورة فاطمة موسى، واصفا ترجمتها بأنها "أسهل الطرق من أجل تمثيل وتجسيد هذا العمل على المسرح".



وأضاف الفخراني إلى حرص الجمهور على متابعة العروض المقدمة باللغة العربية الثرية، ملاحظا حضور "أسر كاملة" بصحبة أطفالها لمشاهدة المسرحية.



وتابع الفخراني قائلا أن أول يوم ذهب فيه إلى دار الأوبرا كان خلال سنته الأولى بكلية الطب، برفقة زوجته الكاتبة لميس جابر وتذكر أنه كان يجلس خلفهما أستاذ المسالك البولية الدكتور نبيل علوبة، الذي كان يصطحب ابنته نيفين، والتي أصبحت الآن سوبرانو شهيرة.