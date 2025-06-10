وصلة ألش ونكت سريعة من أحمد سعد .. وفعل غريب من عمرو أديب على الهواء| شاهد

دخل المطرب أحمد سعد في وصلة من النكت السريعة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، بحضور عدد من الفنانين منهم الملحن نادر حمدي.

وطالب عمرو أديب، من المطرب أحمد سعد، بتقديم عدد من النكت السريعة، وجمل بها افيهات مضحكة، ليرد عليه أحمد سعد مازحاً :"انا خلاص تُبت وبطلت".

صاحب النكت السريعة والألش

وعلق عمرو أديب: اللقاء ده لن يتم إلا لما نسمع أحمد سعد، ولو مقالش النكت هنتشائم وممكن يحصل حاجة، لم نفسك البقاء للأصلع"، واصفا المطرب أحمد سعد بـ"صاروخ الكوميديا"، وصاحب النكت السريعة والألش.

وأختتم المطرب أحمد سعد قائلا : "أنا جايلك بجيبلك أبوخ حاجة في السوق".