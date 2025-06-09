أحمد سعد يتألق بحفل عيد الأضحى.. ويسخر من توبته بتقديم نكتة| صور

شهد حفل الميجا ستار أحمد سعد الذي أحياه أمس الأحد داخل بورتو مارينا بالعلمين الجديدة فى ثان فعاليات مهرجان "بورتو بيت" العديد من المواقف والكواليس المثيرة التي أشاعت حالة من البهجة طوال تواجده على خشبة المسرح.

يعد الحفل أول ظهور لـ أحمد سعد عقب عودته من آداء فريضة الحج وحضر بصحبة مديرة أعماله وزوجته علياء بسيوني وكان في استقبالهما المنتج ياسر الحريري منظم الحفل وياسمين محمود وشيرين مختار ومحمد فاروق واسماعيل عيدروس من إدارة بورتو.

وصعد أحمد سعد علي خشبة المسرح وسط أجواء حماسية واستقبال حافل من الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار ممن تفاعلوا مع اغانيه المميزة علي مدى قرابة الساعتين .

تخلل الحفل العديد من المواقف المثيرة منها طلب أحد أفراد الجمهور من سعد ان يقدم لهم "نكته" ليرد عليه سعد مازحا :" انا لسه راجع من الحج وتوبت".

كما حرصت علياء على حمل طفلة فقدت من والدتها وطلبت من احمد سعد ان يعلن في المايك أن تتوجه والدتها للمسرح لتتسلم ابنتها وحاول سعد ان يمازح الطفلة ليهدئ من روعها لحين وصول والدتها.