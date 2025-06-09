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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تمديد موعد التقديم للمشاركة في مسابقة العروض المسرحية للفرق المصرية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بوستر المهرجان
بوستر المهرجان
قسم الفن

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، عن تمديد فترة التقديم للعروض المسرحية المصرية المشاركة ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان، لتكون المهلة النهائية حتى 15 يونيو 2025، بعد أن كان مقرراً إغلاق باب المشاركة في وقت سابق، ويأتي هذا التمديد استجابةً لرغبة عدد كبير من الفرق المصرية في إتاحة فرصة أوسع للمشاركة، ودعمًا للحراك المسرحي المحلي وإبراز طاقاته الخلّاقة.

يُقام المهرجان في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2025، ويُعد من أهم الفعاليات المسرحية التي تنظّمها وزارة الثقافة المصرية سنويًا، حيث يُكرّس منذ انطلاقه عام 1988 لدعم التجريب والابتكار في الفنون المسرحية، ويشكل جسرًا فنيًا وثقافيًا بين مصر والعالم. وقد استطاع المهرجان، على مدار دوراته السابقة، أن يرسّخ مكانته كمنصة دولية رفيعة المستوى، تجمع المبدعين المسرحيين من مختلف القارات، وتقدم تجارب مسرحية متنوعة تمثل الاتجاهات الفنية الأحدث على الساحة العالمية.

وقد تم مسبقًا إغلاق باب التقديم للفرق العربية والأجنبية بعد استقبال العدد المقرر من الطلبات، بينما يستمر استقبال استمارات الفرق المصرية حتى الموعد المُعلن. ويمكن للراغبين في التقديم ملء الاستمارة الإلكترونية الرسمية. 

الدورة الـ32 للمهرجان هذا العام تناقش محور فكري رئيسي بعنوان "المسرح ما بعد العولمة"، حيث يسلط الضوء على أثر التحولات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية العالمية على أشكال التعبير المسرحي، كما يستعرض الاتجاهات الحديثة التي نشأت في ظل التغيرات الجذرية في البنية المجتمعية والثقافية والفنية، ويعكس المهرجان هذا التوجه من خلال العروض، والندوات الفكرية، والورش التطبيقية المتخصصة.
ويدعو المهرجان كافة الفرق المسرحية المصرية المهتمة بالتجريب المسرحي إلى سرعة التسجيل، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط الفنية والمعايير التي تضمن تقديم أعمال نوعية تمثل التجربة المسرحية المصرية بالشكل اللائق في هذا المحفل الدولي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
إدارة الإعلام
القاهرة – 9 يونيو 2025

مهرجان المسرح التجريبي المسرح سامح حسين

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