مؤلم أن يعود بعض الناس عن توبتهم.. مظهر شاهين ينتقد أحمد سعد بعد إحياء حفل غنائي

أحيا الفنان أحمد سعد، حفله الغنائي الأول خلال موسم عيد الأضحى المبارك بعد عودته من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج وذلك ببورتو مارينا العلمين الجديدة وسط حضور ضخم كعادة حفلات أحمد سعد.

وحرص سعد على تقديم التحية للجمهور بعد صعوده المسرح بإطلالة صيفية مختلفة ليقدم باقة ميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها الجمهور حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وانتقد الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، تصرف أحمد سعد، بعد إحياء حفل غنائي بمجرد عودته من مناسك الحج.

وقال مظهر شاهين في تصريح له (مؤلم أن يعود بعض الناس عن توبتهم وكأنها كانت مجرد لحظة انفعال عاطفي في موسم الحج، فالتوبة عقد مع الله، وليست زينة موسمية تُخلع بعد الإحرام. نسأل الله الثبات لنا ولهم، فالعبرة بالخواتيم لا بالبدايات).

وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد سعد، صورا من المدينة المنورة في السعودية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكان أحمد سعد داخل المسجد النبوي رفقة استاذ الفقة سعد الدين الهلالي والشيخ خالد الجندي ورمضان عبد الرازق، وكتب: “الحبيب صلي الله عليه وسلم - لما يجمع الأحباب - استعداداً الي الحج”.