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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أحمد سعد من الحج لـ حفلة الساحل.. حكاية صورتين قلبو السوشيال ميديا

أحمد سعد
أحمد سعد
أصل الحكاية

لم يُضِع الفنان أحمد سعد كثيرا من الوقت، حيث عاد من مناسك الحج التي لم تنتهي لتوها إى إحياء أحد الحفلات في الساحل الشمالي وسط حضور كبير من جمهوره.

واسترعت عودة أحمد سعد انتباه الكثيرين، حيث شارك الجميع صوره في الحج مع مشاهير الدعاة والأئمة، حتى بلغ بأحدهم الحديث عبر السوشيال ميديا عن نية أحمد سعد اعتزال الغناء بعد العودة من الحج.

أحمد سعد في الحج 

وكان المطرب أحمد سعد شارك جمهوره، صورًا له من داخل المسجد النبوي، استعدادًا لأداء مناسك الحج.

ونشر سعد، صورة له رفقة الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحبيب صلى الله عليه وسلم - لما يجمع الأحباب - استعدادًا إلى الحج".   

إزالة الوشم 

ظهور أحمد سعد في الحج وتفاعله مع الجمهور من المناسك جاء بعد أيام من إعلانه عن بدء إزالة الوشم من جسده. 

وقال أحمد سعد إنها الخطوة الأفضل على المستويين الشخصي والفني، معتبراً إياها بداية جديدة تعكس نضجاً داخلياً وتغيراً واضحاً في مسار حياته. 

من الحج إلى حفل الساحل 

ومن الحج إلى الساحل الشمالي، حيث قدم أحمد سعد واحدة من أكبر حفلات العيد في الساحل، بحضور المئات من جمهوره.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، مثل عليكي عيون، و وسع وسع، ومفتقدني، وإيه اليوم الحلو دة.

أنا توبت واتغيرت خلاص 

وتداول الجمهور فيديو لأحمد سعد خلال الحفل، لشاب يطلب منه إلقاء نكتة، ليرد عليه أحمد سعد بطريقة طريفة قائلًا: «نكتة إيه يا عم أنا لسة راجع من الحج وتايب، أنا اتغيرت خلاص.. مش عايز حد يتكلم معايا في الموضوع ده تاني».

وانتقد الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، تصرف أحمد سعد، بعد إحياء حفل غنائي بمجرد عودته من مناسك الحج.

وقال مظهر شاهين في تصريح له (مؤلم أن يعود بعض الناس عن توبتهم وكأنها كانت مجرد لحظة انفعال عاطفي في موسم الحج، فالتوبة عقد مع الله، وليست زينة موسمية تُخلع بعد الإحرام. نسأل الله الثبات لنا ولهم، فالعبرة بالخواتيم لا بالبدايات).

أحمد سعد الفنان أحمد سعد الساحل الشمالي

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