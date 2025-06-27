بعد إغلاق باب التقديم.. ما موقف المتقدمين سكن لكل المصريين 7؟

بعد غلق باب التقديم، ينتظر الآلاف من المتقدمين لمبادرة "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل بفارغ الصبر تحديد موقفهم بعد انتهاء فترة التقديم.

جدير بالذكر أنه تم إغلاق باب التقديم لمبادرة “سكن لكل المصريين 7”، الأحد الماضي 22 يونيو، حيث أصبحت الأنظار متجهة لموعد فرز طلبات المتقدمين للحصول على وحدة سكنية.

تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7 والذي يتضمن وحدات سكنية متنوعة بمساحات تبدأ من 90 مترًا وتصل إلى 127 مترًا مربعًا، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات في أنحاء الجمهورية.

يشمل الطرح 3 فئات من الوحدات:

1- وحدات جاهزة للتسليم الفوري: تضم 396 وحدة في عدد من المحافظات.

2- وحدات مع تسليم خلال 18 شهرًا: تشمل 9872 وحدة في مدن متعددة.

3- وحدات مع تسليم خلال 36 شهرًا: تشتمل على 5372 وحدة في عدة محافظات.

فرز طلبات سكن لكل المصريين 7

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن فرز الطلبات سوف يبدأ على الفور بعد الغلق. سيتم تصنيف الطلبات إلى تلك التي تنطبق عليها الشروط وتلك التي لا تنطبق، مما يتيح إمكانية تقديم تظلمات من المواطنين الذين لم يُقبل طلباتهم.

بعد الفرز الأولي، سيفتح باب تلقي طلبات التظلم للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط، حيث سيتم بعد ذلك فرز طلبات التظلم المقدمة وتحديد الموقف النهائي لكل حالة. تعتبر هذه الخطوة مهمة جداً لضمان العدالة والشفافية في عملية اختيار المستفيدين.

ماذا بعد فرز طلبات المتقدمين؟

بعد تحديد موقف كافة المتقدمين، سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط لاختيار وحدة سكنية معينة.

ومن المقرر أن يتم توفير موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض، حيث سيتم إرسال رسائل نصية تخطر العملاء بموقع الحجز والمواعيد المحددة لكل مدينة.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن أن يوم 18 يونيو كان آخر فرصة أمام المواطنين لسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورسوم التسجيل عبر مكاتب البريد المميكنة.

وبهذا، فقد انتهى الطرح الأول من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والذي شهد تقديم حوالي 15 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة والمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.