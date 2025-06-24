الإسكان حسمت الأمر.. موعد سداد أول أقساط شقق "سكن لكل المصريين 5"

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن موعد سداد أول الأقساط الربع سنوية للمتقدمين على مشروع "سكن لكل المصريين 5"، حيث يبحث المتقدمين عن الموعد والتفاصيل.

وبحسب الصندوق، فإن بداية سداد الأقساط ستكون في 1 يوليو 2025، وهو ما يمثل مرحلة جديدة بالنسبة للمستفيدين من هذا المشروع.

تفاصيل الأقساط الربع سنوية

بالنسبة للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط من حيث أولوية الوحدات، سيبدأ سداد الأقساط بإجمالي 12 دفعة ربع سنوية.

وقد تم تحديد مبلغ القسط الأول للسنة الأولى بمعدل 7 آلاف جنيه للأشخاص الذين حجزوا الشقق بمساحة 90 مترا، بينما سيصل المبلغ للسنة الثانية إلى 8 آلاف جنيه والسنة الثالثة إلى 9 آلاف جنيه.

أما بالنسبة للحاجزين للشقق بمساحة 75 مترا، فسيكون القسط الأول في السنة الأولى 6 آلاف جنيه، يليه 7 آلاف جنيه في السنة الثانية و8 آلاف جنيه في السنة الثالثة.

خطوات سداد المقدمات

أشار صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنه بالنسبة للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط وكانوا ضمن أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، سيتم التعامل مع ملفاتهم وإرسالها إلى شركات الاستعلام، حيث سيبدأ الاستعلام الميداني عنهم.

أما الذين هم خارج أولوية المشاريع، فتم توجيههم بسحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة.

ويُنبه الصندوق العملاء بأن هناك أولوية في التقدم للإعلانات المستقبلية في حال قاموا بسحب المقدمات خلال 30 يوماً من استلام الرسالة النصية (SMS) المتعلقة بالقرار.

مشروع سكن لكل المصريين 5

يعد مشروع "سكن لكل المصريين" من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تيسير الحصول على وحدات سكنية للمواطنين، خاصةً لفئات محدودة الدخل. ويساهم هذا المشروع في تحقيق حلم العديد من الأسر المصرية في الحصول على مسكن مناسب.

سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لإعلان «سكن لكل المصريين 5» لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم.

يتكون مشروع سكن لكل المصريين 5 متوسط الدخل من 78.730 وحدة سكنية، حيث تبلع مساحة الوحدات 75 مترًا و90 مترًا، مع تخصيص 5% من وحدات سكن لكل المصريين لذوي الهمم مع تسهيلات خاصة.

كما أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 3500 جنيه للتقديم في مشروع سكن لكل المصريين 5، بينما يكون الحد الأقصى للدخل الشهري: 15.000 جنيه للأسرة و12.000 جنيه للفرد.