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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي رئيس الجزائر.. وتأكيد مصري على تعزيز التعاون المشترك

لقاء وزير الخارجية مع الرئيس الجزائري
لقاء وزير الخارجية مع الرئيس الجزائري
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، يوم 25 أكتوبر، مع "عبد المجيد تبون" رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، على هامش الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا.

صرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي نقل تحيات  رئيس الجمهورية إلى أخيه الرئيس "عبد المجيد تبون"، مثمناً العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر والجزائر الشقيقة، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً حرص مصر على تحقيق مزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. 

من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عن تقديره العميق للسيد رئيس الجمهورية، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مثمناً الحرص على تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود لتي تبذلها مصر مع الشركاء الدوليين لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى المزيد من الأزمات.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار ليبيا

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