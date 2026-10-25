وزير الخارجية القطري يؤكد دعم كافة الجهود الدبلوماسية والمساعي لضمان حرية الملاحة البحرية

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

و استعرض خلال اتصال هاتفي اليوم ،مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.