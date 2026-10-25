متابعة على مدار الساعة.. نائب قنصل مصر بالرياض تزور مصابة مصرية وتؤكد متانة العلاقات مع السعودية

أجرت وزير مفوض مها شاهين نائب القنصل العام بالرياض، زيارة إلى إحدى المستشفيات في الرياض للاطمئنان على إحدى السيدات المصريات المُصابات جراء الاعتداءات على مطار الملك خالد الدولي بالرياض قبل أسبوعين.

وذلك في إطار الجهود التي تضطلع بها القنصلية المصرية بالرياض لرعاية أبناء الجالية والمواطنين المصريين المتواجدين بالمملكة منذ بداية الاعتداءت الحوثية على المملكة العربية السعودية.

وتفقدت نائب القنصل العام الرعاية الصحية المقدمة للمُصابة، حيث أعربت عن تقديرها لما تقدمه السلطات السعودية من دعم للمصابين المصريين، مؤكدة على الروابط المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين في خضم الأزمات التي تعصف بالمنطقة.

وتواصل القنصلية متابعة أوضاع المواطنين المصريين في مناطق الاختصاص كافة على مدار الساعة للتأكد من سلامتهم وتقديم الدعم اللازم والتدخل السريع وقت الحاجة، وذلك بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية.