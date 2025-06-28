101 ألف وحدة سكنية بهذا الموعد .. دليل حجز شقق الإسكان الاجتماعي بأسعار مدعومة

في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي، والذي يبدأ خلال شهر يوليو 2025.

يأتي هذا الطرح ضمن توجه الدولة نحو التوسع في المجتمعات السكنية الجديدة، وتوفير سكن مدعوم بأسعار مناسبة، خاصة للفئات التي تحتاج إلى دعم حقيقي في امتلاك مسكن.

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الإسكان أن الطرح الجديد، المقرر فتح باب التقديم له بداية من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، يتضمن 101 ألف وحدة سكنية مخصصة للفئات من منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الوحدات تندرج ضمن مشروعات الإسكان الأخضر، التي تلتزم بالمعايير البيئية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، بالسياسات والإجراءات المرنة التي تتبعها الدولة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدات سكنية مناسبة.

وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن الدولة لا تكتفي ببناء مساكن فقط، بل تسعى لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، تشمل: مدارس ووحدات صحية وملاعب ومعارض للأسر المنتجة ووسائل نقل حديثة تربط هذه المناطق بالمراكز الحضرية الرئيسية.

وأشار الجندي، إلى أن الدولة تكفلت بتحمل مليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية في مشروعات الإسكان، دون تحميل المواطن أية أعباء مالية إضافية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير سكن كريم دون استنزاف دخل المواطن.

نظام الحجز الإلكتروني وآلية التقديم

أوضحت وزارة الإسكان في تقرير رسمي أن الحجز سيتم عبر نظام التخصيص الإلكتروني العشوائي، وذلك لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص، ويتاح التقديم فقط للعملاء الذين سبق لهم التقديم في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، ولكن كانوا خارج الأولوية أو لم تنطبق عليهم الشروط، دون أن يكونوا قد استفادوا سابقا بوحدة سكنية أو امتلكوا مسكنا، مع شرط عدم تجاوز الحد الأقصى للدخل أو السن.

وهناك شرط أساسي أن يكونوا قد قاموا بسحب مقدم جدية الحجز في الموعد المخصص لذلك سابقا.

وتقوم الوزارة بعد ذلك بفرز الطلبات المقدمة لتحديد من تنطبق عليه الشروط ومن لا تنطبق عليه، يليها فتح باب التظلمات للمواطنين المرفوضة طلباتهم، ثم يتم إعلان النتيجة النهائية للأسماء المستوفاة للشروط والمستحقين للحجز.

المحافظات والمدن المتاح بها الشقق

يشمل الطرح عددا كبيرا من المحافظات والمدن الجديدة، على النحو التالي:

المدن الجديدة: العبور الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة و15 مايو وأخميم الجديدة وأسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والسادات وبدر وطيبة وبرج العرب وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة والمنيا الجديدة

والمراكز في المحافظات التالية:

أسوان وأسيوط والأقصر والجيزة والفيوم والمنيا والمنوفية وسوهاج وقنا ودمياط والبحر الأحمر والدقهلية والوادي الجديد ومطروح والبحيرة.

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المتاحة في هذا الطرح ما بين 75 مترا إلى 90 مترا مربعا، بما يناسب احتياجات أغلب الأسر المصرية من حيث المساحة والخصوصية.

موعد فتح باب الحجز

والجدير بالذكر، أن يمثل هذا الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي خطوة إضافية في مسيرة الدولة نحو تمكين الأسر المصرية من الحصول على سكن آمن ولائق.

ومن خلال التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان، والتوسع في استخدام النظام الإلكتروني للتخصيص، تعكس الحكومة حرصها على الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

ومع اقتراب موعد فتح باب الحجز في 8 يوليو 2025، ينصح المواطنين المعنيين بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة والاستعداد لتقديم الطلبات وفقا للشروط المعلنة.