الإسكان: هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري في مصر قريباً

أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم ، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية ، أن أهمية وجود رقم موحد لكل عقار، كأحد جوانب حوكمة الملف العقاري، متابعا أن تصدير العقار كوحدة أو كأرض يمثل مصدرًا مهمًا لزيادة العملة الصعبة، ويسهم في دعم الاحتياطي النقدي لمصر.

وقال عبد الخالق إبراهيم في تصريحات برنامج “ هنا الجمهورية الجديدة ” المذاع على النهار “، :” مصر تتميز بالأمن والأمان ، مما سيشجع على استقطاب للراغبين في الاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عبدالخالق إبراهيم، أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بإنشاء وحدة خاصة دورها هو تنظيم السوق العقاري في مصر.

وتابع :" من المتوقع أن يتم تحويلها لجهاز أو هيئة مستقلة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة تصنيف المطورين والمسوقين العقاريين في مصر".