الإسكان: منصة مصر العقارية تسوّق لتسهيل بيع وشراء الوحدات

أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن منصة مصر العقارية، تقوم بعملية التسويق وهي المنوطة بتوفير سهولة البيع والشراء للوحدات السكنية.

وقال في تصريحات لبرنامج “ هنا الجمهورية الجديدة ” المذاع على قناة “ النهار ”، :" أوجه بيع العقار تسويقه وبيعه للمصريين بالخارج، مشدداً على أن الوجه الأساسي استقطاب عملات صعبة من خلال مستثمرين أجانب، لافتاً إلى أن ذلك الأمر سيتم تحقيقه عن طريق الخبرات المتراكمة سواء بالتعاون مع الدول العربية أو الإفريقية.



وأشار إبراهيم، إلى أنه لابد من وجود خطة للتسويق العقاري خارج مصر بشكل أكبر ، أبرزها وجود المعارض العقارية بالخارج ، والتسويق لتصدير العقار عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية بالخارج.



وأوضح مساعد وزير الإسكان والمرافق ، أنه يجب على الدولة التحرك مع القطاع الخاص ، مع حوكمة الحصول على وحدة وتسجيلها ، مشيرا إلى أن القومي للعقار يُعد من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الحكومة لتنظيم السوق العقارية، وتعزيز جهود تسويق المنتج العقاري بشكل احترافي ومنظم، ولا بد من إعادة النظر إلى البعد التشريعي.

