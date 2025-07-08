كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7 وخطوات التقديم

يبحث عدد كبير من المواطنين في مصر عن رابط تحميل كراسة شروط شقق “سكن لكل المصريين 7” للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بعد إعلان وزارة الإسكان رسميا بدء الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

سكن لكل المصريين 7

بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني من مبادرة “سكن لكل المصريين 7” اعتبارا من اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، موضحا أن التقديم والحجز سيتم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل تحميل الكراسة وبدء إجراءات التقديم من خلال الخطوات التالية:

1.الدخول على الموقع الرسمي:

https://www.shmff.gov.eg

أو عبر منصة مصر الرقمية:

https://digital.gov.eg

2.إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي والبيانات الشخصية.

3.تحميل كراسة الشروط بصيغة PDF.

4.طباعة استمارة الحجز والإقرار المرفقين بالكراسة.

5.ملء البيانات يدويا وتوقيعها.

6.رفع استمارة الحجز والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت للملف)، أثناء تقديم الطلب.

رابط مباشر للتقديم الإلكتروني على وحدات الإسكان

رابط التقديم الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي:

https://cservices.shmff.gov.eg

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 7

للتقديم على شقق الطرح الجديد، يجب تجهيز ورفع المستندات التالية:

شهادة دخل حديثة ومعتمدة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه).

قسيمة الزواج المميكنة.

برنت تأميني (إن وجد).

صور الرقم القومي للزوج والزوجة.

صور شهادات ميلاد الأطفال.

إيصال سداد قيمة جدية الحجز (25 ألف جنيه أو 50 ألف حسب نوع الوحدة).

إيصال سداد ثمن كراسة الشروط.

الإقرار المرفق بعد التوقيع.

استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.

تفاصيل الطرح الجديد في سكن لكل المصريين 7

عدد الوحدات المطروحة: 113,112 وحدة

منها 99,792 وحدة جديدة + 13,320 وحدة سبق طرحها.

مساحات الشقق: تتراوح بين 75 مترا و90 مترا.

أنواع الوحدات:

وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمقدم 25 ألف جنيه.

وحدات تحت الإنشاء بتسليم خلال 36 شهرا بمقدم 50 ألف جنيه.

شروط الحجز للمواطنين خارج أولوية الإعلان السابق

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط في الإعلان السابق (سكن لكل المصريين 5)، يمكنهم التقديم مجددا من خلال رفع استمارة الحجز والإقرار وإثبات تحديث بياناتهم، أما من لم تنطبق عليه الشروط مسبقا فعليه رفع المستندات التي تثبت تلافي أسباب الرفض، إلى جانب بقية الأوراق المطلوبة.