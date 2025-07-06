ادفع 50 ألف مقدم فقط.. موعد التقديم على «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي الدخل

يبحث الكثير عن موعد التقديم على «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي الدخل، حيث تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لفتح باب الحجز رسميًا لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 لمحدودي الدخل خلال الساعات القليلة المقبلة.

تستهدف «سكن لكل المصريين 7» توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمقدم يبدأ من 50 ألف جنيه، مع تسهيلات كبيرة في السداد تمتد حتى 20 عامًا، مدعومة بفوائد منخفضة ودعم مباشر من الدولة.

مقدم 50 ألف جنيه وتقسيط على 20 سنة

الطرح الجديد يستهدف شريحة محدودي الدخل فقط، وسيتم فتح باب الحجز بشقق بأسعار مدعومة، حيث يُشترط سداد مقدم حجز يبدأ من 50 ألف جنيه، مع إمكانية السداد بنظام التمويل العقاري على مدار 20 عامًا، وبفائدة ثابتة تبلغ 8%.

موعد التقديم على «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي الدخل

يبدأ الحجز رسميا في «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي الدخل اعتبارًا من 8 يوليو 2025 ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال تقديم البيانات ورفع المستندات إلكترونيًا www.shmff.gov.eg.

أهم شروط الحصول على الوحدات السكنية بـ«سكن لكل المصريين 7»

- لا يتجاوز الدخل الشهري للفرد محدود الدخل 12 ألف جنيه، و15 ألف جنيه للأسرة.

مساحة شقق الطرح الثاني من «سكن لكل المصريين 7»

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في «سكن لكل المصريين 7» لومحدودي الدخل بين 75 و90 مترًا مربعًا، ويتم سداد قيمتها بنظام التمويل العقاري على فترة تصل إلى 20 عامًا، بفائدة سنوية 8% لمحدودي الدخل.

المدن الجديدة المستهدفة بالطرح

يشمل إعلان "سكن لكل المصريين 7" عددًا كبيرًا من المدن الجديدة، في توسّع غير مسبوق لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف المناطق الجغرافية، وتشمل:

العبور الجديدة

العاشر من رمضان

حدائق العاصمة

15 مايو

أخميم الجديدة

أسوان الجديدة

أكتوبر الجديدة

السادات

بدر

طيبة

برج العرب

سوهاج الجديدة

قنا الجديدة

المنيا الجديدة

وحدات في 16 محافظة

وبجانب المدن الجديدة، تم تخصيص وحدات أيضًا في مراكز عدد كبير من المحافظات وهي:

أسوان – أسيوط – الأقصر – الجيزة – الفيوم – المنيا – المنوفية – سوهاج – قنا – دمياط – البحر الأحمر – الدقهلية – الوادي الجديد – مطروح – البحيرة

كراسة الشروط والتسجيل عبر الإنترنت فقط

سيتم توفير كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد إلكترونيًا، ويمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على:

تفاصيل الوحدات المتاحة

شروط الاستحقاق

طريقة سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية والتسجيل

المستندات المطلوبة

آلية تسجيل البيانات ورفع الاستمارات إلكترونيًا

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الإسكان لتبسيط الإجراءات على المواطنين من خلال رقمنة كافة الخطوات الخاصة بالتقديم.

التقديـم عـن طريـق البوابـة الإكترونيـة لصنـدوق الإسـكان الاجتماعـي ودعـم التمويـل العقـاري علــى الموقـع www.shmff.gov.eg .

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

حددت وزارة الإسكان والمرافق عددًا من الشروط والضوابط التي ينبغي على المتقدمين الالتزام بها عند التقديم، وتتمثل أبرز هذه الشروط فيما يلي:

الجنسية والعمر: يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون شخصًا طبيعيًا لا اعتبارًا معنويًا كشركة أو مؤسسة، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت بدء الحجز.

عدد الوحدات المسموح بها: يحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان نفسه.

عدم الاستفادة السابقة: يجب ألا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته قد سبق له الحصول على وحدة سكنية ضمن أي من مشروعات الإسكان الاجتماعي مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظ بها أو تنازل عنها.

التمويل العقاري: لا يحق للمتقدم أو أسرته الاستفادة من تمويل تعاوني أو أي دعم مالي مقدم من الدولة في مشروعات سكنية سابقة.

الحدود القصوى للدخل

كشف الصندوق عن الحدود القصوى للدخل الشهري والسنوي للمستفيدين:

محدودو الدخل: الحد الأقصى للدخل السنوي 144 ألف جنيه للفرد (12 ألف جنيه شهريًا)، و180 ألف جنيه للأسرة (15 ألف جنيه شهريًا).

متوسطو الدخل: الحد الأقصى للدخل السنوي 240 ألف جنيه للفرد (20 ألف جنيه شهريًا)، و300 ألف جنيه للأسرة (25 ألف جنيه شهريًا).

المستندات المطلوبة للحجز

حددت الوزارة قائمة بالأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية الحجز، وهي:

شهادة دخل حديثة ومعتمدة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز).

قسيمة الزواج المميكنة.

برنت تأميني إن وجد.

صور شهادات ميلاد الأطفال.

صور الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال سداد جدية الحجز.

إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.

الإقرار المرفق بكراسة الشروط موقعًا.

استمارة الحجز مدون بها نوع الوحدة والمدينة المطلوبة.

تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء إتاحة كراسة الشروط الخاصة بإعلان «سكن لكل المصريين 7» من 8 يوليو 2025 حتى 7 أغسطس 2025، من خلال الموقع الرسمي للصندوق.

خطوات تحميل كراسة الشروط