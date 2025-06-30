101 ألف وحدة.. موعد وتفاصيل الطرح الجديد من سكن لكل المصريين 7

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق الطرح الجديد من مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، والذي يشمل حوالي 101 ألف وحدة سكنية، حيث ينتظر الراغبون في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي هذه الفرصة الهامة.

تفاصيل الطرح الجديد

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتي كجزء من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح 400 ألف وحدة سكنية.

سيتم تقديم الوحدات اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، وسيكون هناك تخصيص إلكتروني عشوائي للطلبات.

يتاح هذا الطرح للعملاء السابقين الذين تقدموا في الإعلان السابق "سكن لكل المصريين 5"، بشرط أن يكونوا خارج الأولوية أو لا تنطبق عليهم الشروط، وتجاوزوا المتطلبات الخاصة بالدخل والسن.

مع العلم أنه يتوجب على عملاء "سكن لكل المصريين 5"، سحب مقدم جدية الحجز ضمن المدة المحددة لتقديم طلباتهم، حيث سيتم فرز الطلبات وتحديد المضي قدماً أو الرفض.

مدن ومحافظات الطرح الجديد

سيتضمن الطرح وحدات سكنية في مجموعة من المدن الجديدة مثل:

العبور الجديدة

العاشر من رمضان

حدائق العاصمة

15 مايو

أخميم الجديدة

أسوان الجديدة

أكتوبر الجديدة

السادات

بدر

طيبة

برج العرب

سوهاج الجديدة

قنا الجديدة

المنيا الجديدة

يتضمن أيضاً وحدات في عدد من المراكز بمحافظات أسوان، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنيا، المنوفية، سوهاج، قنا، دمياط، البحر الأحمر، الدقهلية، الوادي الجديد، مطروح، والبحيرة، بمساحات تتراوح بين 75 إلى 90 مترًا.

نظام التمويل وحدود الدخل

أكدت المهندسة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن البرنامج يستفيد من نظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل و12% للمواطنين متوسطي الدخل، حيث تصل مدة التمويل إلى 20 عامًا.

أما بالنسبة لمقدم جدية الحجز، فإن المبلغ المطلوب لمنخفضي الدخل هو 50 ألف جنيه، في حين يبلغ 100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل. وتحددت حدود الدخل للمواطنين من فئة متوسطي الدخل بـ20 ألف جنيه شهريًا كحد أقصى للفرد و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة. بينما الفئة منخفضة الدخل فتبلغ حدودها 12 ألف جنيه شهريًا للفرد و15 ألف جنيه شهريًا للأسرة.

وتدعو الإسكان، المواطنين، لانتهاز الفرصة لتقديم الطلبات وحجز وحداتهم السكنية ضمن هذا الطرح الذي يسعى لتلبية احتياجات مختلف الفئات.