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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شقق سكن لكل المصريين 7 بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. كراسة الشروط والأسعار

سكن لكل المصريين 7
سكن لكل المصريين 7
خدمات صدى البلد

تُعد مبادرة سكن لكل المصريين 7 امتدادًا لجهود الدولة المصرية في توفير السكن المناسب للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. 

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح الإعلان الثاني ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7، والذي يستهدف مواطنين لم يتمكنوا من الحجز في الإعلانات السابقة، وخاصة إعلان "سكن لكل المصريين 5". 

وتشمل الوحدات المطروحة عددًا كبيرًا من المحافظات والمدن الجديدة، مع تقديم تخفيضات على المصاريف وتسهيلات إلكترونية في الحجز والسداد. 

وتبدأ عملية التقديم اعتبارًا من الثلاثاء 15 يوليو الجاري، ما يمنح المهتمين فرصة كافية للاستعداد واستيفاء الأوراق المطلوبة.

خطوات التقديم على شقق "سكن لكل المصريين 7" إلكترونيًا

ولتعزيز مبدأ الشفافية والسهولة، تم اعتماد نظام الحجز الإلكتروني الكامل في "سكن لكل المصريين 7". وفيما يلي خطوات التقديم الرسمية:

1. تحميل كراسة الشروط من موقع صندوق الإسكان أو عبر منصة مصر الرقمية.
رابط مباشر

2. إنشاء حساب إلكتروني بمعلومات دقيقة وحديثة.

3. سداد المصاريف إلكترونيًا:

350 جنيهًا مصاريف إدارية + 350 جنيهًا تسجيل.

المتقدمون السابقون لإعلان "سكن لكل المصريين 5" يُعفون من المصاريف الإدارية ويكتفون بـ150 جنيهًا.

4. سداد مبلغ جدية الحجز:

25,000 جنيه للوحدات الجاهزة.

50,000 جنيه للوحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا).

وهذا النظام الإلكتروني الميسر يزيد من فرص المواطنين بالحصول على وحدة سكنية ضمن سكن لكل المصريين 7 دون الحاجة للذهاب إلى أي مقر حكومي.

شقق "سكن لكل المصريين 7"

 

تحميل كراسة شروط “سكن لكل المصريين 7”

يمكن للراغبين تحميل كراسة الشروط الخاصة بـسكن لكل المصريين 7 من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول على الموقع الرسمي.
  2. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
  3. تحميل الكراسة وطباعتها.
  4. ملء الاستمارة يدويًا وتوقيع الإقرار.
  5. رفع كافة المستندات بصيغة PDF بحد أقصى 2 ميجابايت.

 

تفاصيل الطرح الجديد ضمن “سكن لكل المصريين 7”

يأتي الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7 ليقدم عددًا ضخمًا من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، بإجمالي 113,112 وحدة سكنية، مقسمة إلى:

  • 99,792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة.
  • 13,320 وحدة سكنية سبق طرحها في إعلانات سابقة.
  • وتتراوح مساحات الوحدات بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربعًا، لتناسب احتياجات الأسر الصغيرة والمتوسطة.

ويُتيح الطرح نوعين من الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7:

  • وحدات جاهزة للتسليم الفوري: بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه.
  • وحدات تحت الإنشاء تُسلّم خلال 36 شهرًا: بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

أما أنظمة السداد، فهي تعتمد على التمويل العقاري طويل الأجل، وبشروط فائدة ميسّرة:

  • 3% فائدة فقط لمحدودي الدخل.
  • 8% فائدة لمتوسطي الدخل.

وتصل مدة السداد إلى 20 عامًا، مما يُخفّف العبء المالي عن المواطنين ويجعل الحصول على وحدة ضمن سكن لكل المصريين 7 خيارًا مستدامًا وواقعيًا لفئات واسعة من المجتمع.

 

مبادرة “سكن لكل المصريين 7”

وتُمثل مبادرة سكن لكل المصريين 7 مرحلة جديدة ضمن المشروع القومي للإسكان، والذي يهدف لتوفير "سكن كريم لكل مواطن". 

وتركز هذه المرحلة على توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الاحتياجات والفئات، مع توسيع قاعدة الاستحقاق لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين. 

وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الدولة بتقليل الفجوة السكنية وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

 

مميزات “سكن لكل المصريين 7”

يحمل الإعلان الثاني من سكن لكل المصريين 7 عددًا من المزايا التي تُحفّز المواطنين على التقديم:

  • وحدات مدعومة بأسعار تنافسية.
  • تقديم إلكتروني بالكامل.
  • أنظمة تقسيط مرنة وطويلة الأجل.
  • إمكانية الحصول على دعم تمويلي بفائدة مخفضة.
  • وحدات جاهزة وأخرى تحت الإنشاء.

تلك المزايا تجعل من سكن لكل المصريين 7 مشروعًا فريدًا يلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.

 

الفئات المستفيدة من "سكن لكل المصريين 7"

يستهدف إعلان سكن لكل المصريين 7 الشرائح التالية:

  • محدودو الدخل: ممن لم يحصلوا على وحدات سكنية حكومية من قبل.
  • متوسطو الدخل: مع توفير برامج تمويل مرنة تتناسب مع قدراتهم.

كما يمنح الإعلان فرصة إضافية للأسر التي لم تكن ضمن الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام شريحة واسعة من المجتمع المصري.

سكن لكل المصريين 7 الإسكان الاجتماعي خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا تحميل كراسة شروط “سكن لكل المصريين 7” تفاصيل الطرح الجديد ضمن “سكن لكل المصريين 7”

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