رئيس الإسكان الاجتماعي: 13 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات

أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المرحلة الحالية من مشروع "سكن لكل المصريين 7" تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين الذين لم تشملهم الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، موضحة أن كراسات الشروط ستكون متاحة أونلاين بدءًا من 15 يوليو الجاري.

وأوضحت مي عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإعلان يتضمن نحو 90 ألف وحدة مخصصة لمن كانوا خارج الأولوية في الإعلان السابق، إلى جانب 13 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات، بأسعار تبدأ من 185 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه، فيما يتطلب تسليم الوحدات المؤجلة التنفيذ مقدمًا قدره 50 ألف جنيه، على أن يتم التسليم بعد 36 شهرًا.

وأضافت مي عبد الحميد، أن المساحات المطروحة تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، ومعظمها بمساحة 90 مترًا، وأنظمة السداد تشمل تقسيط المقدم خلال فترة التنفيذ، وتقسيط باقي قيمة الوحدة حتى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم، موضحة أن الدولة مستمرة في تقديم دعم نقدي غير مسترد يصل إلى 160 ألف جنيه على الوحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في ضوء ارتفاع الفائدة البنكية حاليًا إلى 30%، مع فائدة تمويل مدعومة تبلغ 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مشيرة إلى أنه تم تعديل نسب الدعم لمواكبة القدرة الشرائية للمواطنين.

وكشفت رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي، عن أن الإعلان السابق شهد إقبالًا ضخمًا، حيث تقدم 589 ألف مواطن ودفعوا مقدمات الحجز، مما يعكس حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المدعومة.