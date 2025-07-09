100 عام على سنترال رمسيس| شريف عامر: الأزمة أكبر من تحويل أموال.. البورصة في خطر

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن الحريق الذي اندلع أمس في سنترال رمسيس أثّر على مختلف القطاعات والخدمات، موضحًا أن الأمر لم يعد مقتصرًا على تحويل أموال بين الأفراد، بل امتد إلى تعطُّل خدمات البريد وتعليق أعمال البورصة.

وأشار خلال تقديمه للبرنامج، المُذاع عبر شاشة "MBC مصر":

"حتى هذه اللحظة لا يعرف أحد ما إذا كانت البورصة ستعود للعمل بجلسة تداول غدًا، في ظل الاضطرابات المستمرة التي تؤثر على قدرة شركات السمسرة على التواصل بكفاءة مع نظام التداول."

وأضاف عامر أن البورصة مسألة شديدة الحساسية للاقتصاد وحجم الأعمال، مشيرًا إلى أن هيئة البريد، والتحويلات المالية، والبورصة، وكافة الجوانب المرتبطة بحياتنا اليومية أصبحت مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالإنترنت والاتصالات، وهي حقيقة واقعة في عام 2025، ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم.

وأوضح أن الخدمات بدأت في العودة تدريجيًا، لكن ليس بمستوى ثابت، ولا تزال هناك مناطق ومحافظات متأثرة بالخدمة حتى الآن، متابعًا: "أول ما اتعمل كان اسمه (سنترال بدّال)، وبعد سنتين سيتم الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس سنترال رمسيس، الذي كان يُعد سابقًا لوحة السويتش والربط في خدمات الإنترنت والاتصالات والمكالمات."