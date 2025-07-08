رئیس اتصالات النواب : الخدمات عادت تدريجيًا وتعمل الآن بنسبة تتراوح بين 75 إلى 80%

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعًا مطولًا مع وزير الاتصالات وعدد من قيادات الوزارة، استمر لأكثر من 5 ساعات، لمتابعة تداعيات حريق سنترال رمسيس الذي أدى إلى توقف جزئي في خدمات الاتصالات بعدد من المحافظات.

وأوضح بدوي أن الوزير قدّم شرحًا تفصيليًا لملابسات الحريق، الذي بدأ بإحدى غرف الأجهزة داخل السنترال، وامتدت نيرانه إلى مناطق أخرى مما أدى إلى توقف مؤقت في الخدمات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ فرق الدعم الفني بوزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، سارعت لتفعيل الخدمات على الأنظمة الاحتياطية، وهو ما حال دون توقف شامل بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الخدمات عادت تدريجيًا وتعمل الآن بنسبة تتراوح بين 75 إلى 80%، لافتًا، إلى أن هناك شركتين لم تستعيدا نشاطهما الكامل حتى الآن، وتعهد بأن تعود جميع الخدمات للعمل بنسبة 100% خلال 24 ساعة من توقيت الاجتماع.