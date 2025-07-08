رئیس اتصالات النواب: خدمات الدفع الإلكتروني تعود تدريجيا.. واستكمالها بنسبة 100% غدا

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الحكومة بتقديم خطة واضحة خلال 48 ساعة لضمان عدم تكرار ما حدث، وشدد على أن ما تم عرضه من الوزير يُعد المعاينة الميدانية الأولى، في انتظار تقارير التحقيقات الفنية والنيابية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ اللجنة ستظل في حالة انعقاد دائم حتى تظهر نتائج التحقيقات فيما يخص حريق سنترال رمسيس، موضحًا، أن البرلمان يحرص على إحاطة الرأي العام بكافة التفاصيل بشفافية.

وتابع، أن وزير الاتصالات كان موجودا في موقع الحريق منذ الساعات الأولى، عقب عودته من السفر، وتابع الموقف ميدانيًا وزار المصابين قبل الاجتماع بالبرلمان، مما يُظهر جدية التعامل مع الأزمة.

وأكد، أن خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية تأثرت بشكل جزئي، لكنها الآن في طريقها للعودة بنسبة 100% أيضًا، وفقًا لما أكده الوزير، على أن يتم استعادة كل الخدمات بشكل كامل بحلول الساعة الثامنة من مساء الغد.