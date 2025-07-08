من أخطأ سيتحمل مسؤوليته كاملة.. ماذا قال خالد أبو بكر عن حريق سنترال رمسيس

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على تداعيات الحريق الذي اندلع عصر الاثنين في مبنى سنترال رمسيس وسط القاهرة، وما تبعه من اضطرابات في خدمات الإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول، وعدد من المعاملات المالية على مستوى الجمهورية.



و شدد أبو بكر خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، على أهمية التكاتف الوطني في الأوقات الصعبة، مؤكداً أن الوطن فوق أي خلاف.

"نختلف في القضايا.. لكن لا نختلف على مصر"



وقال أبو بكر:"هناك اختلافات في وجهات النظر حول بعض القضايا، وهذا طبيعي في أي مجتمع، لكن لا خلاف على الوطن نفسه. نحن نعلم جيدًا حجم التحديات التي نواجهها، ولا نخفي شيئًا عن الناس، والوعي العام هو خط الدفاع الأول."



وأضاف:"وقت الأزمات، يجب أن نصطف كصف واحد، ونفرّق بين من يعارض بحب وموضوعية، ومن يريد الهدم وإثارة الفوضى.. الخبرة علّمتنا أن الوطن لا يحتمل العبث."

وأكد أبو بكر أنه لا يثق إلا في ما يصدر رسميًا عن جهات التحقيق، قائلاً:"لن أصدق أي رواية أو تحليل إلا بعد أن تتحدث النيابة العامة. نحن ننتظر نتائج التحقيقات التي ستُعلن للرأي العام بكل شفافية، ومن هنا فقط يبدأ الحساب الحقيقي."



وشدد على أن المحاسبة يجب أن تتم بناءً على معطيات موضوعية وقانونية، وليس بناءً على "روايات غير موثقة"، قائلاً:"من أخطأ سيتحمل مسؤوليته كاملة.. لا تهاون مع التقصير، لكن لا ظلم دون دليل."