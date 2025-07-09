«أبطال أي مجتمع».. شريف عامر يُكرّم رجال الدفاع المدني «على طريقته» بعد أزمة سنترال رمسيس

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن رجال الدفاع المدني والمطافئ هم "أبطال أي بلد وأي مجتمع"، وهو ما تجلى بوضوح في نجاحهم في إخماد حريق سنترال رمسيس، معقبًا: "الطفل الأمريكي غالبًا ما تكون أمنيته أن يصبح إما رئيسًا للولايات المتحدة أو رجل دفاع مدني، تقديرًا لدورهم البطولي في مواجهة الكوارث."

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامجه عبر شاشة "MBC مصر"، أن مبنى بهذه الحيوية لا يمكن أن يُترك دون استعداد، متسائلًا: "متى كان هناك تدريب حقيقي على التعامل مع الطوارئ؟"، مشددًا على ضرورة معرفة الجميع بمداخل الطوارئ داخل أي منشأة للحفاظ على الأرواح حال وقوع أزمات مفاجئة.

وأوضح أن رجال الدفاع المدني ومكافحة الحريق كانوا "آخر خط في المواجهة"، ولعبوا دورًا حاسمًا في التعامل مع الحادث، مؤكدًا أن ما قاموا به يستحق التقدير.

وكشف شريف عامر عن أن التحويلات البنكية بدأت تعود تدريجيًا، كما عادت بعض ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى العمل، في مؤشر على تحسن تدريجي في الخدمات التي تأثرت بالحريق.