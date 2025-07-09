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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل PDF

رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل PDF
رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل PDF
عبد الفتاح تركي

رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025 يحظى بعمليات بحث كثيرة على منصة جوجل، بعدما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقديم في الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال طرح كراسات الشروط ابتداءً من 15 يوليو الجاري. 

مبادرة سكن لكل المصريين 7

يتضمن الطرح الجديد ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7 ما مجموعه 113.112 وحدة سكنية، منها 99.792 شقة تُطرح لأول مرة، و13.320 شقة سبق طرحها في إعلانات سابقة، وتتنوع الوحدات من حيث المساحة لتتراوح بين 75 مترًا إلى 90 مترًا مربعًا.

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رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل PDF

شقق الإسكان الاجتماعي

يشمل الطرح نوعين من الشقق:

جاهزة للتسليم بمقدم حجز يبلغ 25 ألف جنيه.

تحت الإنشاء، وتسلّم خلال 36 شهرًا، بمقدم حجز قدره 50 ألف جنيه.

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أفادت في تصريحات سابقة بأن الصندوق أخذ في الحسبان شكاوى المواطنين ومقترحاتهم الواردة من خلال قنواته الرسمية، واتخذ قرارات لتسهيل إجراءات التقديم.

تفاصيل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7

العملاء خارج أولوية الإعلان السابق (سكن لكل المصريين 5) يجب عليهم رفع استمارة الحجز والإقرار بعد ملئهما وتوقيعهما، مع إيصال سداد المقدم، والمستندات التي توضح الحالة الاجتماعية أو جهة العمل إن وُجدت.

العملاء غير المطابقين للشروط سابقًا يرفقون ما سبق بالإضافة إلى المستندات التي توضح سبب الرفض السابق.

بقية المتقدمين الجدد يتعيّن عليهم تقديم جميع الأوراق المطلوبة كما هو موضح بكراسة الشروط.

رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل PDF

أسعار شقق سكن لكل المصريين 7

يتضمن الإعلان شققًا بأسعار تنافسية، تبدأ بمقدم حجز 50 ألف جنيه، مع إمكانية السداد على مدى 20 سنة ضمن برنامج التمويل العقاري، وبفائدة سنوية ثابتة 8%، ما يُخفف من الأعباء المالية على المواطنين المستحقين.

المواقع المتاحة ومساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2025

تتراوح مساحات الشقق ما بين 75 و90 مترًا مربعًا، وتتوفر في عدد من المدن الجديدة والمراكز في المحافظات التالية: 

المدن الجديدة

العبور الجديدة، حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، السادات، طيبة، برج العرب، أخميم الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة.

المحافظات

أسوان، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنيا، المنوفية، سوهاج، قنا، دمياط، البحر الأحمر، الدقهلية، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة.

رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل PDF

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أقرت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط الأساسية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تشمل:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 سنة.
  • عدم حجز أكثر من وحدة للأسرة الواحدة.
  • عدم سبق الاستفادة من برامج الإسكان أو التمويل العقاري المدعوم.
  • الحد الأقصى للدخل
  • 12 ألف جنيه للفرد و15 ألف جنيه للأسرة لمحدودي الدخل.
  • 20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة لمتوسطي الدخل.

المستندات المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7

لإتمام الحجز، يجب تجهيز وتحميل المستندات الآتية:

  • شهادة دخل حديثة.
  • إيصال مرافق (كهرباء أو مياه أو غاز).
  • قسيمة الزواج المميكنة.
  • برنت تأميني (إن وُجد).
  • صور الرقم القومي للزوج والزوجة.
  • شهادات ميلاد الأبناء.
  • إيصالات سداد المقدم وكراسة الشروط.
  • استمارة الحجز والإقرار بعد التوقيع.

رابط التقديم وكراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025

يمكن للراغبين في الحجز التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هــــــنـــــــا

خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2025

  • تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول.
  • تحميل وقراءة كراسة الشروط وطباعتها.
  • ملء الاستمارات وتوقيعها يدويًا.
  • رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF وبحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت.
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