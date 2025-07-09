قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«القسام» تنفذ هجومًا كبيرًا على قوات الاحتلال | تفاصيل
عزلة رقمية| مستشار سيبراني: سنترال رمسيس نقطة تجمع 40% من حجم نقل بيانات الجمهورية والاتصالات الدولية
باشات: نحتاج بيئة جاذبة لاكتشاف المواهب ودعم احترافية الأندية
السجن 5 سنوات لسائق تعاطى المخدرات أثناء القيادة وتسبب في إصابة 7 سوريين
يسبب مضاعفات خطيرة.. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري
سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر
نهائي مبكر.. موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية
سايبها دايمًا على ربنا | «إدوارد»: بحب السيما أول فيلم قدمته في حياتي
ناقد رياضي: هناك وكيل لاعبين يقوم بعمل مسابقات وهمية للجمهور احذروه
إنقاذ طفل من متلازمة "تحلل البشرة السميّ" النادرة بمستشفى حورس بالأقصر
رسالة غامضة من إمام عاشور عبر حسابه بـ إنستجرام
الوقود لا يكفي لمدة يومين .. غزة تواجة كارثة صحية وإنسانية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المقدم 50 ألف جنيه .. رابط حجز شقق الإسكان لمحدودي الدخل وكراسة الشروط

حجز شقق الإسكان الاجتماعي محدودي الدخل
حجز شقق الإسكان الاجتماعي محدودي الدخل
رشا عوني

يبحث الشباب عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2025 والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، حيث تبدأ حجز شقق الإسكان بمقدم حجز يصل ٥٠ ألف جنيه .
 

مساحة شقق الإسكان لمحدودي الدخل 
أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، والذي يتضمن وحدات سكنية متنوعة بمساحات تبدأ من 90 مترًا وتصل إلى 127 مترًا مربعًا، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات في أنحاء الجمهورية.

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل 

 

من المقرر أن تبدأ الوزارة في تلقي طلبات حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل من الثلاثاء 8يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق .. اضغط هنـــــــــا لتحميل كراسة الشروط . 

شقق الإسكان محدودي الدخل 

مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

أوضحت «الوزارة» أن الوحدات السكنية ستكون متاحة وفقًا لنظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة تُسهم في تسهيل التملك.

- محدودو الدخل: يحصلون على فائدة بنسبة 8% سنويًا، بمقدم 50 ألف جنيه

وأشارت الوزارة إلى أن كافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل سيتم إتاحتها داخل كراسة التقديم إلكترونيا.

وأوضح الصندوق إلى أن الحد الأقصى لصافي كافة مصادر الدخل للمتقدم بالنسبة لمنخفضي الدخل سنويا 144 ألف جنيه وشهريا 12 ألفا بالنسبة للفرد و180 ألفا سنويا وشهريا 15 ألفا للأسرة.

خطوات تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7


ولتحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنـــــــــا

2- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

3- تحميل كراسة الشروط المتاحة على الموقع.

4- طباعة استمارة الحجز والإقرار المرفقين بها.

5- ملء البيانات يدويًا وتوقيعهما بشكل واضح.

6- رفع الاستمارة والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد، أثناء تقديم طلب الحجز إلكترونيًا.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي محدودي الدخل 

رابط كراسة الشروط سكن لكل المصريين7

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قرر أيضًا طرح كراسة الشروط للتحميل بصورة إلكترونية "أونلاين" من خلال الرابط الإلكتروني https://digital.gov.eg أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://www.shmff.gov.eg 

 

خطوات تحميل كراسة الشروط  

 

 قم بإنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وذلك حتى تتمكن من الإطلاع على كراسة الشروط، لمنع تكرار الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن للحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الجديدة

  • شهادة دخل معتمدة وحديثة.
  • إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز).
  • قسيمة الزواج المميكنة.
  • برنت تأميني إن وجد.
  • صور شهادات ميلاد الأطفال.
  • صور الرقم القومي للزوج والزوجة.
  • إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.
  • إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.
  • الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع.
  • استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.
شقق الإسكان سكن لكل المصريين ٧ تحميل كراسة شروط الإسكان لمحدودي الدخل خطوات حجز شقق الإسكان 2025 شقق الإسكان 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

سنترال رمسيس

سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر

مها الصغير

لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة سمالوط بحضور أسقف الإيبارشية

الوفد البرلماني الناميبي يزور المتحف الزراعي

الوفد البرلماني الناميبي يزور المتحف الزراعي بالدقي ومعمل متبقيات المبيدات

لدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية

وزير الزراعة يكلف سعد موسى بالعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية

بالصور

زيت غير متوقع ينقص الوزن والسكر والضغط

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

التحلل السمي..عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة | اكتشفه..صور

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة

زينفو
زينفو
زينفو

بأقل تكلفة.. أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار في البيت

مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات

فيديو

فيلم ريستارت

صدفة ولا نبوءة؟.. فيلم تامر حسني "ريستارت" بيتحقق على أرض الواقع

احمد عامر

سر رفض أحمد عامر هيصدمك.. عمر كمال وحكاية العمرة و"العتاولة"

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد