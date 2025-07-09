المقدم 50 ألف جنيه .. رابط حجز شقق الإسكان لمحدودي الدخل وكراسة الشروط

يبحث الشباب عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2025 والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، حيث تبدأ حجز شقق الإسكان بمقدم حجز يصل ٥٠ ألف جنيه .



مساحة شقق الإسكان لمحدودي الدخل

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، والذي يتضمن وحدات سكنية متنوعة بمساحات تبدأ من 90 مترًا وتصل إلى 127 مترًا مربعًا، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات في أنحاء الجمهورية.

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل

من المقرر أن تبدأ الوزارة في تلقي طلبات حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل من الثلاثاء 8يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق .. اضغط هنـــــــــا لتحميل كراسة الشروط .

شقق الإسكان محدودي الدخل

مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

أوضحت «الوزارة» أن الوحدات السكنية ستكون متاحة وفقًا لنظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة تُسهم في تسهيل التملك.

- محدودو الدخل: يحصلون على فائدة بنسبة 8% سنويًا، بمقدم 50 ألف جنيه

وأشارت الوزارة إلى أن كافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل سيتم إتاحتها داخل كراسة التقديم إلكترونيا.

وأوضح الصندوق إلى أن الحد الأقصى لصافي كافة مصادر الدخل للمتقدم بالنسبة لمنخفضي الدخل سنويا 144 ألف جنيه وشهريا 12 ألفا بالنسبة للفرد و180 ألفا سنويا وشهريا 15 ألفا للأسرة.

خطوات تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7



ولتحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنـــــــــا

2- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

3- تحميل كراسة الشروط المتاحة على الموقع.

4- طباعة استمارة الحجز والإقرار المرفقين بها.

5- ملء البيانات يدويًا وتوقيعهما بشكل واضح.

6- رفع الاستمارة والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد، أثناء تقديم طلب الحجز إلكترونيًا.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي محدودي الدخل

رابط كراسة الشروط سكن لكل المصريين7

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قرر أيضًا طرح كراسة الشروط للتحميل بصورة إلكترونية "أونلاين" من خلال الرابط الإلكتروني https://digital.gov.eg أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://www.shmff.gov.eg

خطوات تحميل كراسة الشروط

قم بإنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وذلك حتى تتمكن من الإطلاع على كراسة الشروط، لمنع تكرار الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن للحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الجديدة