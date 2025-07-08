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المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل
رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل
رشا عوني

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط تحميل كراسة الشروط لشقق متوسطي ومنخفضي الدخل في سكن لكل المصريين 7، والتي تم الإعلان عنها رسمياً اليوم ليبدأ حجز شقق الإسكان الطرح الجديد خلال الشهر الجاري . 

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء طرح كراسات الشروط للتقديم على الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك ابتداءً من 15 يوليو 2025.

خطوات تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7


ولتحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنـــــــــا

2- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

3- تحميل كراسة الشروط المتاحة على الموقع.

4- طباعة استمارة الحجز والإقرار المرفقين بها.

5- ملء البيانات يدويًا وتوقيعهما بشكل واضح.

6- رفع الاستمارة والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد، أثناء تقديم طلب الحجز إلكترونيًا.

حجز وحدات مشروع «سكن كل المصريين 4» في 6 محافظات
طرح شقق سكن لكل المصريين 7

رابط مباشر للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي، الدخول على الرابط الخاص بالتقديم من هنا:

https://cservices.shmff.gov.eg/

رابط تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء إتاحة كراسة الشروط الخاصة بإعلان «سكن لكل المصريين 7» لمتوسطي الدخل من اليوم الثلاثاء 8يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق .. اضغط هنـــــــــا لتحميل كراسة الشروط . 
 

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 في إعلان سكن لكل المصريين 7 - الوطن
سكن لكل المصريين 7

رابط كراسة الشروط سكن لكل المصريين7

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قرر أيضًا طرح كراسة الشروط للتحميل بصورة إلكترونية "أونلاين" من خلال الرابط الإلكتروني https://digital.gov.eg أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://www.shmff.gov.eg ، حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وذلك حتى يتمكن من الإطلاع على كراسة الشروط، لمنع تكرار الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن للحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الجديدة

  • شهادة دخل معتمدة وحديثة.
  • إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز).
  • قسيمة الزواج المميكنة.
  • برنت تأميني إن وجد.
  • صور شهادات ميلاد الأطفال.
  • صور الرقم القومي للزوج والزوجة.
  • إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.
  • إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.
  • الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع.
  • استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.

25 ألف جدية الحجز

الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين7 للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

مساحة الوحدات السكنية

الطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

وأضافت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يخص العملاء ممن هم خارج الأولوية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5"، سيقوم العميل فقط برفع كل من استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط الجديدة) بعد ملء بياناتهما وتوقيعهما، إضافة إلى إيصال سداد مقدم جدية الحجز، وكذلك ما يفيد تحديث الحالة الاجتماعية أو جهة العمل (إن وجد)، أما في حالة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فسيقوم العميل برفع كافة ما سبق إضافة إلى إرفاق المستندات السابق رفض الطلب بسببها (سبب عدم الانطباق)، أما باقي العملاء الراغبين في التقدم على الإعلان فعليهم رفع كافة المستندات المطلوبة وفقاً لما هو مذكور بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

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رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

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