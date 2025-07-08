حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

ازدادت عمليات البحث اليوم عن تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي الدخل و رابط تحميل كراسة شروط شقق الاسكان الجديدة في الطرح الأخير الذي تم الإعلان عنه رسمياً اليوم.

سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي الدخل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء طرح كراسات الشروط للتقديم على الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين7» للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك ابتداءً من 15 يوليو 2025.



الطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

شقق الاسكان الاجتماعي

مقدم الحجز

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين7 للمواطنين منخفضي الدخل يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.





خطوات تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7



ولتحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنـــــــــا

2- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

3- تحميل كراسة الشروط المتاحة على الموقع.

4- طباعة استمارة الحجز والإقرار المرفقين بها.

5- ملء البيانات يدويًا وتوقيعهما بشكل واضح.

6- رفع الاستمارة والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد، أثناء تقديم طلب الحجز إلكترونيًا.

سكن لكل المصريين

خطوات حجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي 2025

شراء كراسة الشروط من أقرب مكتب بريد مميكن. فتح حساب على موقع الصندوق عبر:

www.shmff.gov.eg رفع الأوراق المطلوبة بصيغة PDF. سداد مقدم الحجز عبر فوري أو التحويل البنكي. اختيار المدينة أو المشروع المراد التقديم عليه. الانتظار حتى نتيجة الفرز والتخصيص.

34 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة

ويشمل طرح سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي الدخل ، حجز عدد 34128 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي

الإسكان الأخضر

كما يمكن التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

رابط تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء إتاحة كراسة الشروط الخاصة بإعلان «سكن لكل المصريين 7» لمتوسطي الدخل من اليوم الثلاثاء 8يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق .. اضغط هنـــــــــا لتحميل كراسة الشروط .

شروط حجز شقق الإسكان الإجتماعي الجديدة

1. الجنسية والعمر: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة. كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

2. عدد الوحدات المسموح بها: يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

3. عدم الاستفادة السابقة: يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.

4. التمويل العقاري: لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الجديدة