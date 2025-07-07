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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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تحقيقات وملفات

شقق بأقل مقدم وتقسيط 20 سنة.. كل ما تريد معرفته عن طرح الإسكان الاجتماعي الجديد

الاسكان
الاسكان
إسراء عبدالمطلب

في ظل حرص الدولة المصرية على توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الطرح التكميلي الجديد ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 7"، والذي ينطلق رسميًا يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، بهدف إتاحة فرصة إضافية للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ في الطرح الأول.

ويمثل هذا الطرح استكمالًا لجهود الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقديم وحدات سكنية كاملة التشطيب بنظام التمويل العقاري طويل الأجل، بفائدة متناقصة تبدأ من 8%، وأقساط تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف العبء المالي عن كاهل الأسر المصرية.

شقق الاسكان 2025

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2025

بحسب ما أعلنه صندوق دعم التمويل العقاري، تشمل الشقق المطروحة مواصفات عالية التشطيب، وتتنوع المساحات بما يتناسب مع احتياجات الأسر المصرية، وتُطرح بفئتين:

لمحدودي الدخل:

o مقدم حجز يبدأ من 50 ألف جنيه.

o فائدة تمويل عقاري 8% متناقصة.

o أقساط على مدار 20 سنة.

لمتوسطي الدخل:

o مقدم حجز يبدأ من 100 ألف جنيه.

o فائدة تمويل عقاري تصل إلى 12%.

o أقساط طويلة الأجل حسب الدخل.

الأوراق المطلوبة للتقديم

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025، يُشترط تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية، تشمل:

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجه/زوجته.

• مفردات مرتب حديثة أو شهادة دخل موثقة من محاسب قانوني.

• إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه).

• قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة (وفق الحالة الاجتماعية).

• شهادة ميلاد الأبناء (إن وُجدوا).

خطوات حجز وحدة سكنية

تُجرى عملية الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني: https://cservices.shmff.gov.eg

2. تحميل كراسة الشروط وقراءتها بدقة.

3. إنشاء حساب إلكتروني وتسجيل البيانات.

4. رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

5. سداد مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا.

6. انتظار نتيجة الفرز لمعرفة موقف الطلب.

7. في حال القبول، يُستكمل سداد الدفعة المقدمة والتعاقد مع جهة التمويل.

8. استلام الوحدة السكنية رسميًا بعد استكمال الإجراءات.

أماكن الوحدات المطروحة

يشمل الطرح الجديد مجموعة واسعة من المدن الجديدة والمحافظات، من أبرزها:

مدن القاهرة الكبرى والدلتا:

o حدائق العاصمة

o 6 أكتوبر الجديدة

o العبور الجديدة

o بدر

o 15 مايو

o دمياط

o المنوفية

o الدقهلية

o الجيزة

مدن الصعيد وسيناء:

o سوهاج الجديدة

o قنا الجديدة

o أسوان الجديدة

o أخميم الجديدة

o أسيوط

o الأقصر

o الفيوم

o الوادي الجديد

o مطروح

o البحر الأحمر

شروط التقديم

للتأهل للحصول على وحدة سكنية ضمن هذا الطرح، يشترط استيفاء المتقدم للشروط التالية:

• أن يكون مصري الجنسية.

• ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

• عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة مدعومة سابقًا من الدولة.

• ألا يكون لديه نشاط تجاري أو سجل صناعي.

• أن يكون الدخل الشهري كالتالي:

o لمحدودي الدخل: لا يزيد عن 12 ألف جنيه للفرد، و15 ألفًا للأسرة.

o لمتوسطي الدخل: لا يزيد عن 25 ألف جنيه للأسرة.

ويمثّل الطرح التكميلي لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 فرصة حقيقية لمئات الآلاف من المواطنين الباحثين عن سكن كريم في إطار مبادرات الدولة للتنمية العمرانية الشاملة. وتُعد مبادرة "سكن لكل المصريين" من أبرز إنجازات الحكومة في هذا المجال، حيث تدمج بين البعد الاجتماعي والدعم المالي لتيسير التملك لشرائح واسعة من المجتمع، ما يعزز من الاستقرار الأسري ويدعم خطط التنمية المستدامة.

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