شريف عامر يشيد بمبادرة وزارة الصحة لتوفير أجهزة إنعاش القلب بالمحافظات

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن المجتمعات الناجحة هي التي تراجع نفسها باستمرار، وتواجه أوجه القصور في منظومتها الصحية، مشيدًا بمبادرة وزارة الصحة لتوفير أجهزة إنعاش القلب في عدد من المواقع الحيوية لخدمة المواطنين.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن من شروط توفير الرعاية الصحية المتكاملة وجود أجهزة متخصصة للتعامل مع أزمات القلب، خاصة توقف القلب المفاجئ، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة تخضع لمعايير محددة في توزيعها، بحسب الكثافة السكانية وطبيعة المنطقة.

وأشار شريف عامر، إلى أن الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الظاهرة تشمل أيضًا التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، مؤكدًا أهمية تأهيل مستخدمي هذه الأجهزة لإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ.

ولفت شريف عامر، إلى أن وزارة الصحة نظمت تدريبات متخصصة لأطباء القلب من مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ، معربًا عن أمله في أن تُنفذ المبادرة بالشكل الأمثل حفاظًا على حياة المواطنين.