شريف عامر: حياة الفلسطينيين في حد ذاتها «مقاومة» ضد الاحتلال الإسرائيلي

أكد الإعلامي شريف عامر، أن الفلسطينيين الذين يستشهدون يوميا يموتون دون أي مقاومة وهم يبحثون عن الطعام والقتات لهم ولأسرهم، متابعا: "حياة الفلسطينيين في حد ذاتها مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وقال شريف عامر، خلال تقديمه برنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن هناك تطورات حدثت حول الوضع في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة ثم تطورت في الساعات الأخيرة من اليوم، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب خرج بتصريح خلال الساعات الأخيرة وتحدث عن أنه سيضغط على رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو لوقف الحرب على غزة.

وتابع مقدم برنامج “يحدث في مصر”، أن أي أزمة نتكلم فيه أو عنوان ارتبط بقطاع غزة والمواطن الفلسطيني على مدى الفترة اللي فاتت لا يمكن نتصور أنها تنتمي للزمن اللي احنا عايشين فيه والمعاناة كبيرة للغاية ومن الفجر حتى الآن استشهد فوق 100 إنسان".