شريف عامر: إثيوبيا تتعامل بطريقة شراء الوقت والمناورة بملف سد النهضة

علق الإعلامي شريف عامر، على إعلان إثيوبيا افتتاح سد النهضة وتوجيه الدعوة لمصر والسودان لحضور الافتتاح؛ قائلا: "اثيوبيا تتعامل بطريقة شراء الوقت والمناورة ورئيس الوزراء الاثيوبي يدعوا مصر لحضور الاحتفال الرسمي للسد الاثيوبي وأدعى أن مصر لن تخسر أى مياه".

وقال شريف عامر، خلال تعليق ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن رئيس الوزراء الاثيوبي زعم أنه لن يضرنا لكن رأي المتخصصين من المكاتب الفنية غير ذلك، لافتا إلى أن هناك رد مباشر لافت على مستوى الشكل والموضوع من قبل مصر من خلال لقاءات ثنائية بين وزيري الري والخارجية.

تنسيق وضبط المواقف

وتابع: "مش بنشوف كتير مناسبات أو لقاءات تتم بشكل مباشر ثنائي بين وزيري الري والخارجية وبالتأكيد لقاءهما اليوم مش صدفة والترتيب الزمني يحتم أنه لتنسيق وضبط المواقف وإزاي الخارجية تعبر عن المواقف الفنية المصرية"، مؤكدا أن تصريحات اثيوبيا دائما دعوات مفرغة من أي معنى وغير معبرة عن التفاوض.