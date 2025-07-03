حصة مصر ستصل كاملة.. أستاذ جيولوجيا يكشف تفاصيل حول سد إثيوبيا

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الطرف الإثيوبي يُصر على اتخاذ اجراءات وقرارات أحادية دون الوصول لاتفاق مع مصر والسودان، موضحا أن ما يحدث اليوم لم يتغير عن 5 سبتمبر الماضي وهو كان مكتمل خرسانيا واكتمل تخزين المياه.

وأضاف عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن التوربينات لا تعمل حتى الآن بشكل فعلي وهو انتهى خرسانيا لكن مائيا ليس له قيمة إلا بتركيب 13 توربين، قائلا: "اللي راكب حتى الآن 4 ولا يعملوا بكفاءتهم الكاملة وموسم الامطار بدأ من يومين والبحيرة مملوءة بالمياه وهيضطروا لفتح البوابات وهنا في خطورة".

حصة مصر من المياه

واستكمل: "لا يوجد أي تغيير منذ سبتمبر الماضي وإعلانهم أن سد النهضة انتهى ودعوة مصر والسودان شيء مستفز والسد انتهى بدون أي توافق ومخالف للأعراف الدولية"، موضحا أن تصريح رئيس الوزراء الاثيوبي موجهة إلى الشعب الأثيوبي لأنه يسأل أين سد النهضة وإذا اكتمل مائيا ورسميا فأين الكهرباء والزراعة ومياه الشرب وكل هذا غير موجود، مؤكدا أن حصة مصر من المياه ستصل كاملة هذا العام