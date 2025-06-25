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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة طفيفة في المخزون.. وخبير يكشف موعد الفتح الإجباري لبوابات سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
أمل مجدى

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطورات جديد في سد النهضة بعد زيادة كمية الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

زيادة طفيفة فى مخزون سد النهضة، وآخر موعد للفتح الإجبارى 20 يوليو:


كتب الدكتور عباس شراقي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك تحت عنوان “زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة، وآخر موعد للفتح الإجباري 20 يوليو”: طبقًا لمركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية والتطبيقات لتوقعات الأمطار على الهضبة الإثيوبية خلال أشهر يونيو – أغسطس، فإن حالة الأمطار أعلى من المتوسط، ويصل معدل الإيراد اليومي هذا الأسبوع نحو 80 مليون م3 بعد أن كان في مايو الماضي 20 مليون م3، وسوف يزداد في يوليو المقبل إلى 225 مليون م3/يوم.


وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إلى الصور الفضائية تظهر خروج مياه عبر التوربينين المنخفضين فقط منذ نحو شهر، وقد انخفضت كمية المياه في البحيرة من 60 مليار م3 عند اكتمال التخزين في 5 سبتمبر 2024، إلى 54 مليار م3 الأسبوع الماضي (منتصف يونيو 2025)، وبدأت هذه الكمية تزداد قليلًا هذا الأسبوع مع زيادة الأمطار نسبيًّا وعدم تشغيل التوربينات العلوية (4 توربينات تقريبًا).

وتساءل الدكتور عباس شراقي: "هل تنتظر إثيوبيا إلى أن يعود التخزين إلى ما كان عليه فى سبتمبر الماضي (60 مليار م3) وحينئذ سوف تضطر إلى فتح بوابات المفيض طبقًا لزيادة كمية الأمطار؟ ويتم إمرار كامل الفيضان وكأن سد النهضة غير موجود، ولكن هذا التشغيل يشكل ضغطًا كبيرًا على السد الرئيسي الخرساني والسد المكمل الركامي، آخر موعد للفتح الإجباري 20 يوليو المقبل بعد الوصول إلى منسوب 638 م فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 60 مليار م3.

سد النهضة الهضبة الإثيوبية الدكتور عباس شراقي مخزون سد النهضة الأمطار إثيوبيا

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