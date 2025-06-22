عباس شراقي: أمريكا تدعم إثيوبيا بمليار دولار سنويا.. وأغلب تمويل سد النهضة داخلي

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطورات ملء سد النهضة والأوضاع به حاليا، موضحا أن أمريكا تمول إثيوبيا بما يعادل مليار دولار في السنة، وأن أغلب تويل سد النهضة من الداخل الإثيوبيوأوضاع خاصة من حكومة أديس أبابا.

وقال «شراقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع على قناة «MBC مصر»، إن هناك تصريحات من السفير الأمريكي في إثيوبيا، بأن أمريكا قدمت أكثر من 3 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

تكاليف سد النهضة تعدت الـ 10 مليارات دولار

أضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تكاليف سد النهضة الإثيوبي تعدت الـ 10 مليارات دولار، وإثيوبيا استطاعت جمع أموال من الداخل الإثيوبي، مع استثمارات من دول عربية بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُحمِّل الإدارة السابقة كل شيء، مشيرا إلى أن توربينات المياة لا تعمل ومتوقفة الآن.