أستاذ علوم سياسية: تصريح ترامب عن سد النهضة جزء من استعداد لتصعيد محتمل بالمنطقة

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سد النهضة، وتمويل واشنطن للسد “بغباء”- على حد وصفه-.

وقال محمد كمال خلال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن تصريح ترامب جاء في سياق حديثه عن استحقاقه الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وأكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يستبعد أن يكون تصريح ترامب جزء من الحراك الحادث في منطقة الشرق الأوسط استعدادا لتصعيد محتمل.

وأردف أن الاحتمال الثالث أن هذا هو ترامب المتقلب كل ما يأتي في دماغه يقوله، ولا يمكن استبعاده في سياق ما هو قادم في المنطقة، مختتما أن أول من تحدث عن إنشاء سد النهضة هم خبراء ري أمريكيين منذ ستينيات القرن الماضي.