ترامب يفتح باب التفاوض ويعرض إرسال فانس للقاء بزشكيان بتركيا

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض أمام الدولة الإيرانية،وعرض إرسال مبعوث السلام للشرق الأوسط ستيف ويتكوف،ونائبه الرئاسي جي دي فانس من أجل لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

إذا كان ذلك يمكنه تحقيق التوصل لاتفاق حول المفاوضات النووية،وذلك سيكون على الأراضي التركية التي دعت إلى حل الأزمة الحالية عبر السُبل الدبلوماسية وجاء العرض الأمريكي خلال تواصل هاتفي بين ترامب وأردوغان حسب أكسيوس.

في إتجاه آخر أبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تحمسه للعرض الأوروبي الجديد حول إحياء التفاوض من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت لثماني أيام خلال هجمات جوية متبادلة بين الطرفين.