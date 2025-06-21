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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلمح لاتفاق وشيك مع هارفارد بعد أشهر من التوتر

جامعة هارفارد
جامعة هارفارد
مريم هاني

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إلى اقتراب نهاية معركته الممتدة منذ أشهر مع جامعة هارفارد، معلنًا أن اتفاقًا قد يرى النور "خلال الأسبوع المقبل".

ووفقًا لـ"دايلي مايل"، تُعد جامعة هارفارد، حتى الأن، من أبرز خصوم إدارة ترامب، التي وجهت إليها اتهامات خطيرة عدة، وسحبت منها تمويلًا فدراليًا بمليارات الدولارات.

وتتراوح الاتهامات الموجهة للجامعة بين التقصير في الحد من معاداة السامية داخل الحرم الجامعي، وبين قبول طلاب يحملون آراء مناهضة للقيم الأمريكية.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الخطاب الأول الصادر عن البيت الأبيض إلى الجامعة والداعي إلى إصلاحات جذرية، يبدو أن الرئيس ترامب يبدي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وكتب ترامب، بعد ظهر الجمعة، عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلاً: "لقد كنا نعمل عن كثب مع جامعة هارفارد، ومن المحتمل جدًا أن يتم الإعلان عن اتفاق خلال الأسبوع المقبل أو ما يليه".

وأضاف: "لقد تصرفوا بمنتهى المسؤولية خلال هذه المفاوضات، ويبدو أنهم ملتزمون بفعل ما هو صائب".

وتابع: "إذا تم التوصل إلى تسوية على الأسس التي يجري النقاش حولها حاليًا، فستكون تسوية تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومفيدة للغاية لبلادنا".

ويأتي ذلك في أعقاب قرار قاضي فيدرالي بوقف مساعي إدارة ترامب لسحب صلاحية جامعة هارفارد في قبول الطلاب الأجانب. ولم تصدر الجامعة حتى الآن أي تعليق رسمي على تصريحات ترامب.

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