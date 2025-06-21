أستاذ علوم سياسية: إحنا عايزين نعرف أمريكا شاركت في تمويل سد النهضة إزاي؟

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على تصريحات ترامب بشان تمويل أمريكا لسد النهضة بغباء على حد وصفه.





وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ترامب أكد أن الإدارة الأمريكية في فترة أوباما وبايدن مولت بغباء سد النهضة.

وتابع محمد كمال، أن تصريحات ترامب بشأن سد النهضة جزء من الحراك في الشرق الأوسط.

وأكمل محمد كمال: "إحنا عايزين نعرف أمريكا شاركت في تمويل سد النهضة إزاي".

ولفت محمد كمال إلى أن: “أول من فكر في سد النهضة هم مهندسون أو خبراء ري أمريكيين”.