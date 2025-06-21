نشأت الديهي يكشف تصريحا مفاجئا لـ ترامب عن سد النهضة الإثيوبي

علّق الإعلامي نشأت الديهي على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن حديث ترامب عن أن الولايات المتحدة موّلت السد بقرار "غبي" يفتح الباب لكشف العديد من الملفات.

وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء السبت، إلى أن "تصريحات ترامب قد تكشف خلال الفترة المقبلة عن حقائق وأسرار جديدة بشأن أدوار خفية في ملف سد النهضة".

وفي هذا السياق، لفت إلى أن إثيوبيا سارعت إلى نفي تصريحات ترامب، وأكدت أن السد تم تمويله محليًا، مما يشير إلى بوادر سجال سياسي بين أديس أبابا وواشنطن.

وفي سياق متصل، تحدث الديهي عن قضايا إقليمية أخرى، مؤكدًا أن وقف النزاع بين الهند وباكستان مثّل بادرة تهدئة، رغم أن نيودلهي أكدت أن واشنطن لم يكن لها دور مباشر في ذلك، في حين لمحت إسلام أباد إلى عكس ذلك.

ووجه رسالة إلى ترامب قائلاً: "إذا كنت حقًا تسعى للسلام، فلو استطعت أن توقف الحرب على غزة وتجبر إسرائيل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإذا أوقفت حمامات الدم في غزة، إيران، والضفة الغربية، فنحن هنا في الإقليم نرشحك لنيل جائزة ترامب للسلام العالمي".

وأضاف: "نحن عشاق ودعاة سلام، والقاهرة هي صاحبة البراند العالمي للسلام الحقيقي".