قبل 20 يوليو.. خبير يحذر إثيوبيا من خطــ ر قادم على سد النهضة

تحدث الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطورات جديدة في سد النهضة بعد زيادة كمية الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

ونشر شراقي عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك مقالا تحت عنوان “زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة، وآخر موعد للفتح الإجباري 20 يوليو”. وقال خلاله: طبقًا لمركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية والتطبيقات لتوقعات الأمطار على الهضبة الإثيوبية خلال أشهر يونيو – أغسطس، فإن حالة الأمطار أعلى من المتوسط، ويصل معدل الإيراد اليومي هذا الأسبوع نحو 80 مليون م3 بعد أن كان في مايو الماضي 20 مليون م3، وسوف يزداد في يوليو المقبل إلى 225 مليون م3/يوم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي:

https://youtu.be/aaNsuJSsJpA