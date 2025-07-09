شريف عامر عن حادث سنترال رمسيس: الدولة تتحرك بخطوات سريعة لمعالجة الأسباب ومنع تكرارها

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن ما أعقب حريق سنترال رمسيس من انقطاع في خدمات الإنترنت والاتصالات، أظهر بوضوح مدى ارتباط هذه الخدمات بكافة مناحي الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن تأثر الشبكة بنسبة 60% يُعد رقمًا ضخمًا، إلا أن المشكلة تم التعامل معها بسرعة، وعادت الخدمات بشكل تدريجي حتى تم استكمالها.

وأشار شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى زيارة ميدانية اليوم لموقع الحريق بسنترال رمسيس، واطلع على تفاصيل الحادث، ووجّه بسرعة إعداد خطة عاجلة للتعافي الكامل من آثار الحريق، وعودة المبنى إلى كفاءته التشغيلية الكاملة في أسرع وقت.

ونوّه شريف عامر، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء كانت واضحة ومباشرة، وتناولت عدة قضايا مهمة، من بينها حادث الطريق الإقليمي، وحريق سنترال رمسيس، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة لمعالجة الأسباب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأوضح شريف عامر، أن هناك لجنة تم تشكيلها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع حوادث الطرق، إلى جانب لجنة أخرى أعلن عنها رئيس الوزراء، تختص بالتحقيق في أسباب حريق سنترال رمسيس، وتقييم آثاره، ووضع خطة متكاملة لتفادي حوادث مشابهة مستقبلًا.