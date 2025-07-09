فخورة ببطولته في سنترال رمسيس .. والدة الملازم "نور" : بكيت خوفا وفرحا على ابني

قالت سحر السيد، والدة الملازم أول نور أحد أبطال الحماية المدنية المشاركين في السيطرة على حريق سنترال رمسيس، إنها كانت تشعر بالقلق الشديد عليه أثناء أداء مهمته، موضحة أن ابنتها الصغيرة أخبرتها بمشاركة "نور" في إطفاء الحريق بعد انتشار صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت والدة الملازم نور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”: "كنت قلقة عليه جدًا كأي أم، خاصة أن العمل في الحرائق صعب جدًا، وكنت أبكي خوفًا عليه وفي نفس الوقت فرحًا وفخرًا به".

وتابعت: "فوجئت إن صورته منتشرة وهو يشارك في أعمال الإنقاذ، ولما لقيت الناس كلها بتتكلم عن بطولة نور، كنت مبسوطة جدًا.. لكن ماكنتش عارفة أوصل له، وحاولت كتير لحد ما أحد زملائه تواصل معايا وطمأنّني".

ولفتت والدة الملازم أول نور، إلى أن أول مكالمة جمعتها بابنها كانت في الساعة 7 صباح اليوم التالي للحريق، مضيفة: "كلمته وكنت فرحانة جدًا وقلبي ارتاح لما سمعت صوته، كل مرة بيروح فيها لأي بلاغ بحس بالقلق.. بس دايمًا بدعيله من قلبي، وربنا بيحفظه هو وزملاؤه".