حريقة سنترال رمسيس.. الملازم نور قصة بطولة لازم كلنا نعرفها

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا لأحد ضباط الحماية المدنية في حريق سنترال رمسيس يقوم بتقديم الدعم والعمل على السيطرة على الحريق برفقة زملائه وإنقاذ العالقين في المبنى.

وتبين أن الظابط الذي ظهر في حريق سنترال رمسيس هو الملازم أول نور امتياز كامل، نجل اللواء الشهيد امتياز كامل شهيد مأمورية الواحات، ويعمل ضابطا بالحماية المدنية في القاهرة وقام بتقديم دور بطولي برفقة زملائه في حريق السنترال.

فيما تواصل أجهزة الحماية المدنية في القاهرة عمليات تبريد مبنى سنترال رمسيس وذلك بعد مرور أكثر من 18 ساعة على اندلاع الحريق.

حيث تقوم فرق الحماية المدنية بـ 4 سيارات سلالم هيدروليكية و3 خزانات مياه وأكثر من 10 سيارات إطفاء بإجراء عمليات التبريد في المبنى لمنع تجدد النيران من جديد داخل سنترال رمسيس.

فيما استشهد ٤ موظفين اثناء تأدية عملهم داخل مبنى سنترال رمسيس حيث حاصرتهم الأدخنة والنيران داخل مكاتبهم حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة الأمن استشهاد كلا من وائل مرزوق، ومحمد طلعت ومحمد الدرس وأحمد رجب جراء حريق سنترال رمسيس.

وبذلك ارتفع اعداد ضحايا حريق سنترال رمسيس ليصبح ٤ شهداء و٣٩ مصابا، وبين المصابين ٧ شرطيين اثناء اداء عملهم في عمليات الإطفاء.