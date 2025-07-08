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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سكن لكل المصريين 7.. خطوات الحجز والأسعار ومواعيد التقديم والفئات المستفيدة

سكن لكل المصريين 7
سكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين 7 يمثل فرصة جديدة للمواطنين الذين لم تشملهم الإعلانات السابقة، حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح شقق سكنية متنوعة بأسعار مدعومة وبتيسيرات كبيرة، تشمل تخفيضات في المصروفات وسداد إلكتروني كامل. ويُعد الإعلان الثاني من هذه المبادرة استمرارًا لجهود الدولة في دعم السكن الاجتماعي وتحقيق العدالة السكنية بين المواطنين.

ويُعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بدء استقبال طلبات الحجز لشقق الإعلان الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو الجاري. وتُعد المبادرة فرصة ذهبية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وخاصة أولئك الذين لم تشملهم الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، إذ تُطرح الوحدات الجديدة في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات على مستوى الجمهورية، وسط تيسيرات غير مسبوقة في إجراءات الحجز والدفع.

خطوات حجز شقق "سكن لكل المصريين 7" إلكترونيًا

في إطار التيسير على المواطنين، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أن حجز وحدات "سكن لكل المصريين 7" سيكون إلكترونيًا بالكامل عبر الموقع الرسمي أو من خلال منصة مصر الرقمية. وجاءت الخطوات الرسمية للحجز كما يلي:

1. الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بشقق "سكن لكل المصريين 7"، والتي يمكن تحميلها "أونلاين" من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان أو عبر المنصة الرقمية.

2. إنشاء حساب إلكتروني خاص بالمستخدم على منصة مصر الرقمية، ويُشترط أن تكون البيانات دقيقة وحديثة لضمان استكمال الطلب بنجاح.

3. سداد مصاريف التسجيل إلكترونيًا، وتبلغ 350 جنيهًا كمصاريف إدارية + 350 جنيهًا مصاريف تسجيل. أما المتقدمون السابقون لإعلان "سكن لكل المصريين 5"، فيُعفون من المصاريف الإدارية، ويُكتفى منهم بسداد 150 جنيهًا فقط كمصاريف تسجيل.

4. سداد مبلغ جدية الحجز، حيث يُشترط سداد 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، و50 ألف جنيه للوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

وهذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الحجز وتشجيع المواطنين على الاستفادة من مشروع "سكن لكل المصريين 7"، خاصة في ظل إتاحة طرق دفع إلكتروني مرنة وآمنة.

شقق سكن لكل المصريين 7

خطوات تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

ولتحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنـــــــــا.

2- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

3- تحميل كراسة الشروط المتاحة على الموقع.

4- طباعة استمارة الحجز والإقرار المرفقين بها.

5- ملء البيانات يدويًا وتوقيعهما بشكل واضح.

6- رفع الاستمارة والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد، أثناء تقديم طلب الحجز إلكترونيًا.

"سكن لكل المصريين 7".. مبادرة رئاسية لتوفير حياة كريمة

تأتي مبادرة "سكن لكل المصريين 7" كواحدة من مراحل المشروع القومي الكبير الذي أطلقته الدولة لتوفير سكن ملائم لكل فئات المجتمع. وهي تستهدف المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في المراحل السابقة، وتمنحهم فرصة جديدة للحصول على وحدة سكنية في مواقع متميزة وبشروط تمويلية مناسبة.

وقد أشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الإعلان الجديد يُعد امتدادًا لمبادرات الإسكان الاجتماعي السابقة، ولكنه يتميز بتنوع مواقع الطرح وتوسيع قاعدة الاستحقاق، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل الفجوة السكنية.

مزايا التقديم في إعلان "سكن لكل المصريين 7"

يحمل إعلان "سكن لكل المصريين 7" عددًا من المميزات التي تجعل منه فرصة سكنية نادرة، من أبرزها:

  • تخصيص شقق مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
  • التقديم عبر الإنترنت بالكامل دون الحاجة للذهاب للمقار الحكومية.
  • أسعار مناسبة ومقدمة تسهيليات في الدفع، منها نظام التقسيط الممتد.
  • إمكانية الاستفادة من دعم التمويل العقاري بفوائد منخفضة.
  • طرح وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت الإنشاء لتلبية كافة الاحتياجات.

كل هذه المزايا تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة السكنية وتعزيز مبدأ "سكن كريم لكل مواطن"، خاصة من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7".

الفئات المستفيدة من "سكن لكل المصريين 7"

يستهدف الإعلان الثاني من "سكن لكل المصريين 7" شريحتين أساسيتين من المواطنين:

  • محدودو الدخل: ممن لم يسبق لهم الاستفادة من أي مشروعات إسكان حكومية، وتُقدم لهم الوحدات بأسعار مدعومة.
  • متوسطو الدخل: مع توفير تسهيلات في التمويل ونظم سداد تتناسب مع قدراتهم المالية.

كما يشمل الإعلان فرصًا خاصة للأسر التي لم تشملها الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، ما يفتح الباب أمام المزيد من المواطنين للحصول على سكن مدعوم رسميًا.

وتؤكد المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" التزام الدولة المصرية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في قطاع الإسكان، وتوفير وحدات سكنية تليق بالمواطن المصري وتراعي محدودي ومتوسطي الدخل على حد سواء. ومع تيسير إجراءات الحجز الإلكتروني وخفض المصروفات للمتقدمين السابقين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الجميع لتحقيق حلم السكن الآمن والمستقر، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

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