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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

سرعة الإنترنت
سرعة الإنترنت
خدمات صدى البلد

أثار حريق سنترال رمسيس حالة من الارتباك في عدد من المحافظات المصرية بسبب ما سببه من انقطاع أو ضعف في خدمات الاتصالات والإنترنت. وفي ظل الاعتماد الكثيف على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة، أصبح الحديث عن سرعة الإنترنت وعودتها إلى طبيعتها أولوية قصوى. يقدّم هذا التقرير دليلاً عمليًا بخطوات واضحة تساعدك على استعادة سرعة الإنترنت بعد الحادث، ويعرض المستجدات الرسمية بشأن ما تم من إجراءات فنية وميدانية لضمان استمرار الخدمات وتقليل تأثير الأزمة على المستخدمين.

 حريق سنترال رمسيس وتأثيره على سرعة الإنترنت

في إطار التعامل مع تداعيات حريق سنترال رمسيس، عاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى القاهرة بشكل عاجل قاطعًا زيارته الرسمية بالخارج، لمتابعة حجم الأضرار ميدانيًا والإشراف على الإجراءات الفورية لضمان استمرارية الخدمات وتقليل الأثر على المواطنين.

حريق سنترال رمسيس

وأكد الدكتور عمرو طلعت في تصريحاته الرسمية أن خدمات الاتصالات ستعود تدريجيًا خلال 24 ساعة، موضحًا أن الوظائف الأساسية التي كانت تُدار من سنترال رمسيس قد تم نقلها إلى أكثر من مركز بديل، نظرًا لأن البنية التحتية المصرية لا تعتمد على نقطة مركزية واحدة فقط.

وأضاف الوزير أن معظم الخدمات الحيوية تعمل بصورة طبيعية في أغلب المحافظات، بما في ذلك خدمات الطوارئ، والمرافق العامة، والمطارات، والموانئ، بينما ظهرت أعطال محدودة يجري التعامل معها ميدانيًا بشكل لحظي.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة للموقف، وسرعة استكمال أعمال الإصلاح، وتحديد المتضررين من المستخدمين، مع الالتزام باتخاذ إجراءات تعويضية عادلة.

وفي زيارة ميدانية لموقع الحريق، استمع الوزير إلى شرح من المهندس محمد نصر حول نشوب الحريق في إحدى صالات الطابق المخصص لاستضافة مشغلي الاتصالات، وامتداده إلى طوابق أخرى نتيجة شدته، رغم وجود أنظمة حماية وإطفاء ذاتي خاصة بالمصرية للاتصالات، إلا أن شدة النيران حالت دون السيطرة عليه بشكل فوري.

خطوات عاجلة لاستعادة سرعة الإنترنت بعد الحريق

1. التحقق من عودة الخدمة فعليًا

راجع التصريحات الرسمية وبيانات الشركات المزودة، حيث بدأت الخدمة تعود تدريجيًا بعد حادث حريق سنترال رمسيس.

تأكد من أن المنطقة التي تسكن بها قد استعادت الاتصال الكامل قبل تنفيذ خطوات تحسين سرعة الإنترنت.

2. إعادة تشغيل الأجهزة والشبكة

أعد تشغيل الراوتر وانتظر استقرار الخدمة.

استخدم خاصية "Reset" فقط عند الضرورة، ثم أعد إدخال إعدادات الشبكة.

3. اختبار سرعة الإنترنت

استخدم مواقع موثوقة لقياس سرعة الإنترنت (مثل Speedtest).

دوّن نتائج القياس قبل وبعد كل خطوة لتقييم التحسّن.

4. التواصل مع مزود الخدمة

في حال استمرار البطء، اتصل بخدمة العملاء لفتح تذكرة شكوى، مع الإشارة إلى تأثرك نتيجة حريق سنترال رمسيس.

احتفظ برقم الشكوى لمتابعة الحالة والحصول على تعويض في حال توفره.

5. استخدام وسائل بديلة مؤقتة

استخدم شرائح بيانات احتياطية من شبكات أخرى، أو أجهزة MiFi أو USB Dongle.

يمكنك ترقية الباقة بشكل مؤقت لضمان أداء أفضل لحين استقرار الشبكة.

نصائح لزيادة سرعة الإنترنت بشكل دائم

  • افصل أي أجهزة غير ضرورية من الشبكة أثناء الاستخدام المكثف.
  • غيّر تردد الشبكة اللاسلكية إلى 5 GHz إذا كان الراوتر يدعمها.
  • حدّث نظام تشغيل الراوتر (Firmware) من إعداداته الرسمية.
  • استخدم الاتصال السلكي بالأجهزة الهامة لتقليل الفقد في سرعة الإنترنت.

وجاء حريق سنترال رمسيس كحادث استثنائي أثّر على بنية الاتصالات في قلب العاصمة، لكن التحرك السريع من جانب وزارة الاتصالات ساعد على تقليل الخسائر وسرعة استعادة الخدمات. باتباع الخطوات الموضحة أعلاه، يمكنك دعم استعادة سرعة الإنترنت كما كانت، بل وتحسينها، مع التأكد من أن شبكتك تعمل بكفاءة في ظل نظام اتصالات أكثر مرونة وتوزيعًا.

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